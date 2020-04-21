2020-04-21T00:55:27+03:00
Здоровье

Как гелием лечат коронавирус

Врач-пульмонолог рассказал о новом перспективном методе
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Как гелием лечат коронавирусКак гелием лечат коронавирусФото: Михаил ФРОЛОВ
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Выступая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, профессор Александр Чучалин, крупнейший пульмонолог страны, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова, рассказал о том, что одним из перспективных методов лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на ранних стадиях является терапия гелием.

В чем секрет этого метода? «КП» поинтересовалась у врача пульмонолога, профессора кафедры госпитальной терапии №2 лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александра Карабиненко.

- Действительно, при лечении острой дыхательной недостаточности используется инертный газ гелий. Это один из способов помощи при нарушении функции газообмена в организме человека. Этот метод применяется уже несколько лет при лечении острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и в тех случаях, когда функция легких у больного резко снижается, - рассказал профессор Александр Карабиненко. - Если болезнь пациента зашла еще не очень далеко, это действительно помогает. И гелиевая поддержка, и оксид азота, о котором упоминал в своем выступлении Александр Григорьевич, - это те газы, которые применяются при лечении тяжелых форм дыхательной недостаточности. Они применяются давно, но только в специализированных клиниках. Вот у Александра Григорьевича в институте пульмонологии, у него там все для подобного лечения приспособлено. Это не значит, что необходимое оборудование найдется в обычной городской больнице, что все больницы можно быстро обеспечить гелиевыми смесями и оксидом азота. Эти газы получить совсем не трудно, но для их применения должны быть специальные установки. Эта установка гораздо технологически более сложная, чем аппараты искусственной вентиляции легких, поэтому обязательно нужны высококвалифицированные специалисты, которые умеют с ней обращаться. В специализированном центре такую процедуру провести можно, там, где налажена хорошая пульмонологическая помощь, но, думаю, что это не массовая технология. Еще одна особенность этих установок, они дорогие, намного дороже ИВЛ, так что не думаю, что применение метода может быстро стать массовым.

Как гелий работает?

Во многих клиниках предлагается кислородно-гелиевая терапия, основанная на дыхании подогретой газовой смесью, поступающей при помощи специального аппарата из баллона. Терапевтический эффект методики основан на особых свойствах гелия. Гелий – это сверхчистый газ среди инертных газов. Он обладает высокой проникающей способностью (плотность почти в 7 раз меньшая, чем у азота, основного газа-разбавителя кислорода в воздухе), теплоемкостью (5,8 раза выше, чем у азота).

Гелий не вступает в химическую реакцию с организмом и нормализует газовый состав крови, устанавливает кислотно-щелочное равновесие, уменьшает работу дыхательной мускулатуры и оптимизирует деятельность дыхательного центра, улучшает диффузию кислорода через альвеоло-капиллярную мембрану, снижает сопротивление дыханию за счет меньшей плотности гелия, расслабляет гладкую мускулатуру. Уменьшает вязкость мокроты и нагрузку на дыхательные мышцы, при этом происходит и мощное тепловое и теплорефлекторное воздействие на организм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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