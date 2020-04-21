Новые случаи заражения коронавирусом в России на 21 апреля 2020: 5642 заболевших за сутки

За сутки коронавирусом заболели еще 5642 человек в 78 регионах России. Об этом сообщают в федеральном Оперативном штабе по коронавирусу.

В десятке субъектов РФ с наибольшим числом подтвержденных тестов на COVID-2019 за последние сутки - Москва (3083), Московская область (718), Санкт-Петербург (127), Нижегородская область (101), Свердловская область (84), Тульская область (75), Башкирия (74), Красноярский край (64), Ростовская область (54), Татарстан (50).

«Из 5642 заболевших за сутки 45,5% не имели клинических проявлений болезни», - рассказывают в Оперативном штабе.

За минувшие сутки в разных регионах России зафиксировали 51 летальный исход. 29 человек скончались в больницах Москвы. 4 умерших в Ингушетии, по 3 - в Чувашии и Санкт-Петербурге, по 2 - в Калужской области и Дагестане. Также пациенты с COVID-2019 умерли в Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Иркутской и Новосибирских областях, в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

За сутки полностью выздоровели 427 человек - повторные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Как ранее сообщала «Комсомолка», в том числе 219 пациентов выписаны в Москве.

Общие цифры с начала эпидемии по России таковы.

Подтвержденный диагноз COVID-2019: 52 763 человек.

Выздоровели, выписаны из больниц: 3873 человека.

Умерли: 456.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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