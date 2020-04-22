Врачи спасают Анастасию Заворотнюк новым лекарством из Америки

«Идет на поправку»

В прошлом году Анастасия перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга: одну в Германии, вторую в Москве. После этого Заворотнюк поместили в клинику в подмосковной Барвихе. Муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, находился рядом с ней неотлучно. После начавшейся эпидемии коронавируса посещения ограничили, хотя он навещал любимую в маске, перчатках - как положено при карантине.

На днях мы позвонили другу Петра Чернышева, и тот сообщил нам радостную новость.

- Настю выписали из больницы! - рассказал «КП» друг фигуриста. - Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует. Медики согласились отпустить ее домой на самоизоляцию. Врачи решили, что она может обходиться без круглосуточного наблюдения.

Я, признаюсь, не сразу поверил, что Насте лучше, а напрямую у родных спрашивать стеснялся. Петя болезненно реагировал на расспросы. Но на днях он мне лично подтвердил, что Настя дома. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова. Надеемся, этого не случится.

Анастасия вернулась домой, к мужу Петру Чернышеву и годовалой дочке Миле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасли новым препаратом из США

- Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке, - сообщил «КП» медик, попросивший не называть его имени. - Актриса наблюдается в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ), хотя лежит она не в головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Недавно ее отпустили домой.

Ее диагноз - глиобластома (рак мозга). Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия (лечение препаратами, которые блокируют рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы. - Ред.), альтернатива гормональной и химиотерапии. Лекарство доставили из Стэнфордского университета, чьи бывшие выпускники - профессора и изобрели этот медпрепарат нового поколения. Средство порекомендовал врач из Швейцарии, к которому обратилась мать Анастасии.

Вариантов лечения предлагалась масса. Первым делом удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль (вторичная глиобластома), удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение. Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение - и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты, дезинфекции.

Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше.

Сильно похудела

- Настя после всех операций осталась адекватным человеком, - рассказал «КП» друг Петра Чернышева. - Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама.

Во время лечения актриса принимала гормональные препараты, из-за чего сильно прибавила в весе. Но как только перестала принимать гормоны, похудела.

- Она общается с родными, дочкой. Улыбается, настроение прекрасное, - говорит друг семьи. - Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться.

Актриса лечится в ЦКБ при Управлении делами Президента РФ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

После глиобластомы выздоравливают всего 5 процентов пациентов

«Комсомолка» связалась еще с одним онкологом, кандидатом медицинских наук Михаилом Ласковым.

- То, что произошло с Анастасией Заворотнюк, это чудо?

- Медики к чудесам относятся скептически, потому что они случаются крайне редко, - говорит Михаил Ласков. - Рак головного мозга - это огромное количество разных болезней. И есть разные прогнозы в зависимости от стадии рака, расположения опухоли и еще большого количества факторов.

- Есть мнение, что конкретно глиобластома вообще не лечится…

- Возможно, говоря «не лечится», некоторые имеют в виду «не вылечивается». И тем не менее есть люди, которые вылечились. Их мало, но они есть. Проблема в том, что такие опухоли обычно быстро рецидивируют и требуется новое лечение. Обязательны регулярные осмотры, МРТ.

- Есть какие-то особые рекомендации после удаления опухоли, например, меньше нагружать мозг?

- Наоборот, лучше возвращаться к нормальной жизни. Мы рекомендуем жить полноценно. Вспомните, Хворостовский с глиобластомой пел, концерты давал. Да, он умер. И тем не менее он с глиобластомой давал концерты. И вреда это ему не приносило.

- А почему же он не выздоровел?

- Потому что его глиобластома попала в то самое большинство, которое нельзя вылечить. Мы не умеем определять, с какой глиобластомой человек выздоровеет, а с какой - нет. Мы этого не знаем. Большинство людей с глиобластомой умирают, но маленький процент выздоравливает. Это порядка пяти процентов.

КОШЕЛЕК

Лечение обошлось в 12 млн рублей

По словам медиков, курс в ЦКБ обошелся семье актрисы в 2 млн рублей. Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Петр Чернышев потратил около 12 млн рублей. Финансово помогла Татьяна Навка - фигуристка отдала на лечение актрисы сборы от нескольких ледовых спектаклей, в которых она танцует вместе с Петром Чернышевым. Также рассказывают, что Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение жены.

- Я спрашивал Петю, нужна ли финансовая помощь, - рассказал «КП» друг семьи. - Все-таки лечение дорогостоящее. Он ответил, что нет. Деньги у него есть.