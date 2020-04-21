Никотиновые смеси: как действовать России в меняющихся условиях

На фоне эпидемии коронавируса все прочие проблемы, кажется, отошли на второй план. Между тем, важным и незавершенным вопросом для общественного здоровья остается государственное регулирование никотиновых пэков, более известных под названием «снюсы».

ОЖИДАЮТСЯ ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Отсутствие жестких федеральных законодательных рамок для новой продукции с никотином создает проблемы в регионах. Например, прокуратура Хакасии на днях потребовала от республиканского заксобрания отменить запрет на продажу пэков и вейпов как нарушающий правила свободного рынка. В большинстве регионов проблема временно решена ограничением на продажу смесей с никотином несовершеннолетним. Но в реальности остались как кустарные и подпольные производства, так и бесконтрольные продажи через интернет, соцсети, мессенжеры.

В Государственной Думе ожидает второго чтения законопроект, содержащий обширные поправки к антитабачному закону. Планируется, что с его принятием будут введены жесткие ограничения для никотиновых смесей, которые впоследствии будут регулироваться еще и техническим регламентом, а также попадут под акциз и цифровую маркировку. Однако пока работа над законопроектом затянулась из-за очевидных причин: через парламент проходит большое количество срочных антикризисных законодательных инициатив.

В то же время в Белоруссии власти на прошлой неделе вписали никпэки в правовое поле. 15 апреля Совет Министров опубликовал постановление, которым ввел ограничения в отношении торговли «нетабачными никотиносодержащими изделиями». Правительство Белоруссии пошло по пути регулирования продаж никотиновых пэков по образцу введения ограничений как для сигарет. Запрещается продажа неовершеннолетним, выкладка на прилавке, реклама и продажа различными способами, которые делали бы эти товары доступными для детей. При этом допускается реклама и информирование взрослых курильщиков о данной категории. Так, Белоруссия стала первой страной в ЕАЭС, которая ввела национальные ограничения и правила обращения для пэков в преддверии разработки технического регламента на новую никотинсодержащую продукцию для всех государств Евразийского союза.

ПРИРАВНЯТЬ К ТАБАКУ

Меры, введенные в отношении бестабачных «снюсов» белорусским правительством, мы попросили прокомментировать одного из разработчиков поправок к российскому антитабачному закону, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского. По оценке депутата, модель ограничений, реализованная в соседней стране, - минимально необходимая, но очевидно недостаточная.

«Белоруссия сделала то, что сделали почти все регионы России — запретили продажу никпэков детям и в целом приравняли их к табачным изделиям, - говорит Сергей Боярский. - При этом не установлено ограничение по содержанию никотина, а это крайне важно сделать, причем еще до принятия технического регламента. На его разработку уйдет несколько лет, а контролировать производство и продажу нужно было еще вчера».

По мнению депутата, российское законодательство должно установить более жесткие рамки регулирования для никотиновых пэков, чтобы искоренить главную проблему — высокий интерес к продукции со стороны детей и молодежи.

«Запретить продажу несовершеннолетним мало, пока сохраняется возможность продажи пэков с высокими и крайне высокими дозировками. На российском рынке наибольшей популярностью у молодых людей пользовались смеси, которые содержали по 60-70 мг никотина. Эффект от них сродни наркотическому. Это то, что привлекает несовершеннолетних и то, что совершенно не нужно взрослым потребителем табака», - считает депутат.

Именно из-за продукции с убойными дозами никотина по стране прошла серия отравлений, отмечает Боярский. Он предлагает отрегулировать обращение пэков, установив в законе ограничение предельного содержания никотина.

«Поэтому я считаю необходимым установить категорический запрет на продажу никотиновых пэков с концентрацией выше 20 мг. Никпэки с низким содержанием никотина не привлекут потребителей с нуля, поскольку они не предоставляют потребителю каких-либо ощущений и нужны только тем, у кого уже сформировалась никотиновая зависимость», - отмечает парламентарий.

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КРАЙНОСТЕЙ

Помимо этого, в России должен быть установлен запрет на любую рекламу подобных изделий, уверен Сергей Боярский.

«Реклама никпэков недопустима. Опыт показывает, что многие производители, пользуясь правовым вакуумом, уже пытались ориентировать рекламу таких изделий на детей, проводили целые кампании в интернете. Это необходимо пресечь в корне. И, второй аспект – на рынке никотинсодержащих изделий нельзя создавать для каких-либо производителей более выгодные условия», - сообщил депутат.

Появление в законодательстве Белоруссии правовых рамок обращения никпэков — важный сигнал для нашей страны еще и потому, что, если в РБ созданы легальные условия для продажи, значит, будет стабильно развиваться и производство. А гораздо более привлекательным и обширным рынком для белорусских производителей является, безусловно, Россия, в которой федеральных ограничений по-прежнему нет.

«Негативно скажется как затягивание вопроса с регулированием, так и попытка ввести в нашей стране полный запрет, - утверждает парламентарий. - Будет технический регламент, обязательный для всех стран ЕАЭС, будет национальное регулирование в странах Союза. Это значит, что если мы вдруг решим запретить пэки на территории РФ, то через прозрачные границы с той же Белоруссией, с Казахстаном, мы получим совершенно бесконтрольные поставки контрафакта. Ни качество сырья, ни содержание никотина в такой продукции проверить никто не сможет, и мы рискуем создать для наших граждан очень серьезные риски».

Таким образом, модель российского регулирования рынка бестабачных никотиновых пэков, по мнению Боярского, должна отвечать следующим принципам. Первое - безусловный запрет на продажу несовершеннолетним, запрет на продажу в интернете, запрет на рекламу и выкладку. Второе — запрет на производство и продажу пэков с концентрацией, превышающей 20 мг. Третье — введение акциза и цифровой маркировки. Последнее, как утверждает депутат, призвано «убрать с рынка недобросовестных производителей», повысить возможности государства в сфере контроля.

С ВЫСОКОЙ ДОЗИРОВКОЙ? ПОД ЗАПРЕТ

«К сожалению, в России очень мало исследований новой продукции с никотином, которые бы комплексно показывали ее влияние на человеческий организм, а не только фиксировали наличие или отсутствие вредных веществ», - говорит заместитель директора по науке Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Алексей Трофимов. По его словам, если бы такие объективные данные были бы в распоряжении российских законодателей и экспертов, появилась бы возможность принимать управленческие решения в этой сложной сфере быстро и правильно, опираясь на научные сведения, а не на эмоции или сиюминутную политическую выгоду.

«С нашим участием в течение последних нескольких месяцев проводились многосторонние замеры состояния организма на группе добровольцев-курильщиков, которые решили отказаться от курения с помощью никотиновыех пэков», - рассказал ученый. Алексей Трофимов утверждает, что группа российских исследователей фактически доказала, что для такой продукции как никпэки концентрация никотина играет решающую роль для определения безопасности для потребителя.

«Основываясь на показателях крови, показателях работы легких можно уверенно сказать, что при низких дозировках использование никпэков значительно менее вредно курения сигарет, - говорит Алексей Трофимов. - В случае высоких и экстремально высоких дозировок идет невероятно сильная нагрузка, прежде всего, на сердце. Такая продукция должна быть под запретом из соображений безопасности».

Как только в Госдуме закончится работа над срочными законопроектами, направленными на борьбу с последствиями пандемии, возобновится работа над отложенными документами. Новые поправки к антитабачному законодательству еще предстоит рассмотреть и одобрить комитету по охране здоровья, после чего всему парламенту нужно будет проголосовать за принятие законопроекта во втором чтении. В отличие от Белоруссии, где вопрос может быть решен на уровне правительства, в нашей стране введение новых антитабачных и антиникотиновых мер сложнее и требует полноценной разработки и принятия нового закона.