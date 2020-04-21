В особняке на Рублёвке накрыли семейную нарколабораторию

На нарколабораторию в доме на Рублевке полиция наткнулась не случайно. В оперативную разработку попал 20-летний молодой человек. В кармане парня нашли пакетик с наркотиком мефедроном. Юнец оказался разговорчивым и рассказал, откуда добро. Парень признался, что давно работает на одну знакомую семью.

- Нарколаборатория была обнаружена в гостевом доме. На месте были задержаны пять человек, - сообщили "Комсомольской правде" собственные источники в правоохранительных органах.

Это глава семьи, 51-летний бизнесмен, его супруга, их 22-летний сын и ещё двое друзей семьи. Вместе с 20-летним парнем все шестеро занимались производством наркотиков.

- В ходе обыска в гараже коттеджа были обнаружены 10 колб с жидкостью, которая направлена на экспертизу, десять электронных весов, 20 канистр с химической жидкостью, керамические и стеклянные воронки, противогаз и резиновые перчатки, - сообщил источник "КП".

Позже во время обыска в доме обнаружили боевые патроны.

Шестерых подозреваемых арестовали. Уголовное дело против них возбуждено по статье 228 УК РФ "Незаконное производство и хранение наркотиков".

Все шестеро по решению суда арестованы на два месяца. Им грозят реальные сроки лишения свободы.