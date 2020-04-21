2020-04-21T11:32:34+03:00
Происшествия

В особняке на Рублёвке накрыли семейную нарколабораторию

На карантине мама, папа, сынок и друзья семейства варили амфетамины
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Все шестеро по решению суда арестованы на два месяца. Им грозят реальные сроки лишения свободыВсе шестеро по решению суда арестованы на два месяца. Им грозят реальные сроки лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На нарколабораторию в доме на Рублевке полиция наткнулась не случайно. В оперативную разработку попал 20-летний молодой человек. В кармане парня нашли пакетик с наркотиком мефедроном. Юнец оказался разговорчивым и рассказал, откуда добро. Парень признался, что давно работает на одну знакомую семью.

- Нарколаборатория была обнаружена в гостевом доме. На месте были задержаны пять человек, - сообщили "Комсомольской правде" собственные источники в правоохранительных органах.

Это глава семьи, 51-летний бизнесмен, его супруга, их 22-летний сын и ещё двое друзей семьи. Вместе с 20-летним парнем все шестеро занимались производством наркотиков.

- В ходе обыска в гараже коттеджа были обнаружены 10 колб с жидкостью, которая направлена на экспертизу, десять электронных весов, 20 канистр с химической жидкостью, керамические и стеклянные воронки, противогаз и резиновые перчатки, - сообщил источник "КП".

Позже во время обыска в доме обнаружили боевые патроны.

Шестерых подозреваемых арестовали. Уголовное дело против них возбуждено по статье 228 УК РФ "Незаконное производство и хранение наркотиков".

Все шестеро по решению суда арестованы на два месяца. Им грозят реальные сроки лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Производители попросили отменить скидки на продукты
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется
Микробиолог сравнил эффективность аппаратов ИВЛ и гелия при лечении коронавируса
Экономист оценил колебание стоимости нефти марки WTI
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
В Баварии отменили проведение "Октоберфеста" в 2020 году из-за коронавируса
Российский боевой робот "Маркер" будет готов в 2021 году
Курс рубля на 21 апреля 2020: доллар вырос до 75,87 рубля, евро – 82,14 рубля
В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов
Александр Цыбульский, врио губернатора Архангельской области: «Необходимы системные решения застарелых проблем»
Названы страны, где распространены самые опасные штаммы SARS-CoV-2, вызывающие коронавирус
Нефть марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
В России 139 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус
Жаловаться на интернет-магазины можно будет на специальной платформе
В Минтрансе разработали регламент езды на электросамокатах и гидроскутерах
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Эксперты спрогнозировали, насколько уменьшатся доходы россиян по итогам 2020 года
Названы самые безопасные страны во время пандемии коронавируса
Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
В России нефтяники начали продавать бензин в убыток