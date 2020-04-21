В Москве задержали курьера с 500 граммами марихуаны в рюкзаке с едой

Патрулировавшие улицы близ метро Рязанский проспект полицейские заприметили курьера одной из известных служб доставки еды, который своим поведением вызывал подозрения. Правоохранители решили проверить мужчину и остановили, спросив документы. В ходе разговора доставщик вел себя очень взволнованно, путался в словах и заметно нервничал. Оперативники решили досмотреть багаж молодого человека, где среди пицц, салатов и роллов был найден подозрительный сверток..

- На улице Аллея Первой Маевки было установлено, что 37-летний Андрей В.* работает курьером и сейчас спешит на заказ. Как выяснилось позже, в свертке было 470 грамм марихуаны - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Полицейские устанавливают кому предназначался столько крупный заказ, который под видом еды переносил доставщик.