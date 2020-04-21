Коронавирус в Казахстане, последние новости на 21 апреля 2020: горожане все чаще нарушают режим самоизоляции

По последним данным министерства здравоохранения Казахстана количество зараженных коронавирусом в стране приближается к двум тысячам. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев инфицирования, и на 21 апреля 2020 года общее число зараженных в Казахстане достигло 1949 человек. Случаев смертей за минувшие сутки зарегистрировано не было, а количество выздоровевших и выписанных пациентов увеличилось на 47 человек – всего 447.

ЖИТЕЛИ КАЗАХСТАНА ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ НАРУШАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

На улице весна, и все больше жителей Казахстана не могут усидеть в своих квартирах и, несмотря на строгие предписания режима самоизоляции, выходят на улицу. Об этом свидетельствуют последние данные сервисов Яндекса по индексу самоизоляции. Напомним, что индекс самоизоляции оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 – на улице очень много людей и 5 – на улицах почти никого нет.

Так вот в Нур-Султане индекс самоизоляции показывает всего лишь 2,9. Как сообщает издание Тengrinews.kz, это может быть связано с тем, что накануне в столице заработали многие предприятия. Такие же цифры выдает Кокшетау, хотя там не работает даже общественный транспорт. Полно народу и на улицах Усть-Каменогорска, где главе администрации даже пришлось разрешить выйти дополнительным автобусам на линию, чтобы людям удобнее было добираться на работу. Жители Шымкента самоизолировались на 3 балла, а жители Алматов – на 3,5 – впрочем, там сейчас зарегистрировано больше всего зараженных коронавирусом, так что оставаться дома для горожан жизненно важно. Лучшие результаты показал город Караганда – там индекс самоизоляции показал 3,6 балла.