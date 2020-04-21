Коронавирус во Франции, последние новости на 21 апреля 2020: скончались 20 294 человека

По состоянию на 21 апреля 2020 года во Франции зарегистрировано 156 493 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Университета Хопкинса, за минувшие сутки в стране скончались 29 человек. 14 человек погибли в Мартинике, восемь – в Гваделупе, четыре в Майотте, два в Сен-Мартене и один в Гвиане. Таким образом, количество смертей достигло 20 294, полностью вылечились 38 046.

Власти Франции хотят обязать жителей страны носить маски в общественном транспорте.

- Транспорт – это одно из мест, где ношение масок может быть обязательным после 11 мая, - отмели во время пресс-конференции.

Глава правительства также сообщил, что закрытые во Франции магазины будут открываться постепенно после предполагаемой даты окончания строгих карантинных мер.

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После 11 мая Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация.