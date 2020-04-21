Коронавирус во Франции, последние новости на 21 апреля 2020: скончались 20 294 человека
По состоянию на 21 апреля 2020 года во Франции зарегистрировано 156 493 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Университета Хопкинса, за минувшие сутки в стране скончались 29 человек. 14 человек погибли в Мартинике, восемь – в Гваделупе, четыре в Майотте, два в Сен-Мартене и один в Гвиане. Таким образом, количество смертей достигло 20 294, полностью вылечились 38 046.
Власти Франции хотят обязать жителей страны носить маски в общественном транспорте.
- Транспорт – это одно из мест, где ношение масок может быть обязательным после 11 мая, - отмели во время пресс-конференции.
Глава правительства также сообщил, что закрытые во Франции магазины будут открываться постепенно после предполагаемой даты окончания строгих карантинных мер.
Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После 11 мая Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация.
Во французской Новой Каледонии начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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