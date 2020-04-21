2020-04-21T13:35:27+03:00
В мире

Американские СМИ: Ким Чен Ын находится при смерти

По мнению экспертов, пока эта новость очень похожа на домысел
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Последний раз Ким появлялся на людях 11 апреля. И пропустил 15 апреля — важный государственный праздник, день рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир СенаПоследний раз Ким появлялся на людях 11 апреля. И пропустил 15 апреля — важный государственный праздник, день рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир СенаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заокеанский телеканал CNN со ссылкой на «анонимные источники в спецслужбах» сообщил сенсацию. Лидер КНДР Ким Чен Ын «стоит одной ногой в могиле». Нет, не из-за коронавируса. По словам американских журналистов, на днях он перенёс тяжёлую операцию на сердце. Якобы причины проблем с «мотором» — излишний вес, страсть к курению и напряжённая работа. Но восстановление после медицинских процедур пошло плохо.

Некая почва у подобных новостей есть. Последний раз Ким появлялся на людях 11 апреля. И пропустил 15 апреля — важный государственный праздник, день рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. При этом нынешний лидер Северной Кореи — довольно молодой человек, ему нет и 40 лет (точная дата рождения является предметом споров), ранее серьёзных проблем со здоровьем вроде бы не было.

— Пока что эта новость от неких сомнительных источников выглядит очень сомнительной, — говорит «КП» эксперт-кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова. — Замечу, подобные спекуляции вокруг Ким Чен Ына и его семейства появляются регулярно. Например, на рубеже 2013-14 годов авторитетные СМИ сообщили, будто он «казнил своего дядю, бросив на съедение 120 диким псам». Но эти подробности оказались выдумкой. Так что и нынешнее известие следует воспринимать осторожно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Апокалипсис по-эквадорски: из-за коронавируса больницы переполнены, трупы не могут похоронить по пять дней, а на страну надвигается дефолт
В крупнейшем городе страны Гуаякиле зафиксирована одна из самых масштабных локальных вспышек COVID-19 в Латинской Америке
Новости 24
В России появится механизм реабилитации людей после законного административного наказание
Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса
Власти рассказали, какие документы нужны пешеходам в Москве
В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников на лето
Минкомсвязь не видит необходимости в сохранении цифровых пропусков после пандемии
В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста
Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску падению цен на фьючерсы WTI
Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа
Песков ответил на вопрос о прекращении режима самоизоляции
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 20 долларов
В Минюсте предложили отказаться от повышения штрафов в новом КоАП РФ
Верховный суд провел первое в России онлайн-заседание
Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу
Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу
Производители продуктов попросили отменить скидки в магазинах
Эксперты рассказали, подешевеет ли бензин для простых водителей
Российские фармкомпании готовы отказаться от выпуска парацетомола и димедрола
Треть россиян на изоляции стали реже курить
Эксперты рассказали, ждать ли беби-бума после отмены карантина
Покупателям магазинов разрешено брать развесные товары без перчаток
Российские ученые к 31 мая заевршат доклинические испытания вакцины от коронавируса
Почти у половины зараженных коронавирусом в России болезнь никак не проявляется