Американские СМИ: Ким Чен Ын находится при смерти

Заокеанский телеканал CNN со ссылкой на «анонимные источники в спецслужбах» сообщил сенсацию. Лидер КНДР Ким Чен Ын «стоит одной ногой в могиле». Нет, не из-за коронавируса. По словам американских журналистов, на днях он перенёс тяжёлую операцию на сердце. Якобы причины проблем с «мотором» — излишний вес, страсть к курению и напряжённая работа. Но восстановление после медицинских процедур пошло плохо.

Некая почва у подобных новостей есть. Последний раз Ким появлялся на людях 11 апреля. И пропустил 15 апреля — важный государственный праздник, день рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. При этом нынешний лидер Северной Кореи — довольно молодой человек, ему нет и 40 лет (точная дата рождения является предметом споров), ранее серьёзных проблем со здоровьем вроде бы не было.

— Пока что эта новость от неких сомнительных источников выглядит очень сомнительной, — говорит «КП» эксперт-кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова. — Замечу, подобные спекуляции вокруг Ким Чен Ына и его семейства появляются регулярно. Например, на рубеже 2013-14 годов авторитетные СМИ сообщили, будто он «казнил своего дядю, бросив на съедение 120 диким псам». Но эти подробности оказались выдумкой. Так что и нынешнее известие следует воспринимать осторожно.