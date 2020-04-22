Дачные инфекции: Как начать сезон и не подхватить тяжелую болезнь

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к визиту, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

В России в этом году дачный сезон начался почти на месяц раньше обычного: режим самоизоляции гораздо проще соблюдать на своем участке. К тому же там, вдали от скопления людей, гораздо безопаснее с точки зрения заражения коронавирусом. Поэтому многие, у кого в домике есть хоть минимальные удобства, устремились за город. Спрос на аренду загородной недвижимости тоже вырос в несколько раз. То есть на дачу устремились даже те, кто до сих пор ею пренебрегал. И вот как раз эти люди понятия не имеют о правилах дачной безопасности, как нужно въезжать в домик после зимней консервации. Что нужно знать, открывая загородный сезон?

Самая главная опасность в том, что пока людей на даче не было, там вовсю хозяйствовали грызуны – мыши, крысы. Это распространители тяжелейших инфекционных заболеваний!

Мышиная лихорадка с геморрагическим синдромом – это вирусное заболевание, которое передается с фекалиями грызунов. Встречается и в средней полосе России, а особенно часто на Дальнем Востоке, в Поволжье и т.п.

Вы даже можете не видеть своих непрошенных гостей. Достаточно вдохнуть поднятую с пола, полок шкафов пыль со следами их экскрементов – и вирус попадет к вам в организм. Он повреждает сосуды, начинаются множественные внутренние кровотечения, которые на коже выглядят как синяки. У человека повышается температура – 39-40 градусов. Инкубационный период 3 недели! То есть вы можете съездить на дачу, вернуться в город и даже забыть об этом эпизоде, а потом не сразу поймете, из-за чего заболели.

Плесень – после зимы на даче ее будет множество. Она опасна активацией бронхиальной астмы любого характера. Люди с ослабленным иммунитетом, например, очень пожилые, могут заработать грибковое поражение дыхательных путей - аспергиллёз. Всю пыль нужно особым образом убрать!

Лептоспироз – бактериальное заболевание, поражает печень и почки. Инкубационный период 7-14 дней. Начинается с высокой температуры, потом добавляется желтуха (из-за чего ее часто путают с гепатитами).

Туляремия – это тоже бактериальное заболевание, правда, передается оно чаще контактными путем, когда возбудитель попадает напрямую на слизистые либо в ранки на коже. Например, при весенней уборке поцарапали палец, выгребая пыль из батарей – возбудитель может проникнуть в кровь через царапину. На месте попадания микроба возникает язва, вскоре увеличиваются лимфоузлы.

Правила безопасной уборки дачи:

- для расконсервации дачи нужно надеть резиновые перчатки, на ноги – резиновые сапоги, плотные хозяйственные перчатки, а еще лучше – резиновые перчатки поверх хлопчато-бумажных. Органы дыхания защитить даже не медицинской маской, а респиратором – только он гарантированно не пропустит вирусы. Одежду лучше взять попроще – ту, что после уборки вы сможете постирать в очень горячей, почти кипящей воде.

- работать нужно в головном уборе, чтобы пыль с частицами вируса не осела в волосах.

- уборка должна быть влажной. То есть перед тем, как стереть пыль с полок, их лучше обрызгать из пульверизатора. А полы и поверхности моем не просто водой, а водой с дезинфицирующим раствором – лучше с хлоркой.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55 на Первом канале.