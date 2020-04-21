Умер Иван Щеголев: у зараженного коронавирусом режиссера сериала "Кулагин и партнеры" произошло осложнение

Режиссер Иван Щеголев умер после заражения коронавирусом на 60-м году жизни. Последние дни мужчина провел в Городской клинической больнице имени Филатова.

"С 10 апреля врачи бились за его жизнь. В последние два дня состояние было крайне тяжелое. Вирус - что тут еще скажешь", - цитируют "Известия" Ефима Любинского, продюсера и коллегу Ивана Щеголева.

Где и как 59-летний режиссер мог заразиться, не сообщается. Известно лишь, что у него начались серьезные осложнения из-за коронавирусной инфекции, с которыми организм не смог справиться.

"Это правда. Вчера в 22:15 из жизни ушел мой папа Щеголев Иван Александрович. Бесконечно любимый и по-настоящему прекрасный отец, муж и дедушка. Жизнелюбивый человек, верный и преданный друг многих людей. Сердце моего папы остановилось, не выдержав осложнений болезни Covid-19. Ему было 59 лет", - поделилась в блоге трагичной новостью дочь режиссера Нина.

Девушка верит, что ей удастся достойно проводить родителя в последний путь. "Вспомните о нем светло в ваших мыслях. Он ушел на пасхальной неделе", - отметила она. Сейчас семье умершего оказывают поддержку коллеги и поклонники.

Иван Щеголев снял такие сериалы, как "Карпов", "Кулагин и партнеры", "Морозова", "Лесник. Своя земля", "Почти семейный детектив" и многие другие. В сериале "Поворот ключа" он сам исполнил главную роль, там же снялись его мать, жена (режиссер и педагог Марина Сахарова) и дочь Нина. Кроме того, Щеголев был режиссером фильмов "Американский дедушка", "Бабник 2" и "Хозяин".