2020-04-21T15:08:20+03:00
Звезды

«Я в этой истории не участвую»: вдова Иосифа Кобзона ответила должникам ее мужа

Семейная пара, задолжавшая покойному народному артисту, подала иск к Неле Кобзон [эксклюзив kp.ru]
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нелли КобзонНелли КобзонФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Поводом для судебного разбирательства стал долг в $300 тысяч (18 млн рублей).

Бывший помощник Кобзона Ефим Петров и его жена-художница взяли у Иосифа Давыдовича деньги на открытие музея в Германии. Но осуществить планы им не удалось. И деньги вернуть тоже. Тогда Иосиф Давыдович взял в залог у Флёровой 141 картину и попытался вернуть свои средства через суд.

В качестве обеспечительного имущества по иску суд арестовал ещё 337 картин и три драгоценных ларца. Но в августе 2018 года народный артист СССР умер, никто из его наследников не стал заявлять о правопреемстве. На этом основании Елена Флёрова подала встречный иск к вдове Кобзона - Неле Михайловне, утверждает, что долг является недействительным. А значит, находящиеся в залоге картины и ларцы нужно вернуть владельцам.

- Я в этой истории не участвую, - сказала kp.ru Неля Михайловна. – Слышала что-то краем уха и то не от Иосифа Давыдовича, а от журналистов. СМИ лучше меня знают, что происходит. Эта история случилась еще при жизни Иосифа Давыдовича и ее шлейф перекинулся на меня. Но я не в материале и не хочу в него погружаться. У меня есть адвокаты. Они над этим работают.

Нелли Кобзон является истцом и в другом процессе, связанном с долгами ее покойного мужа. Она судится с Вагифом Пейсаховым, сумма требований к нему составляет более 1,6 млрд рублей.

Пейсахов в течение нескольких лет брал у Кобзона взаймы на развитие бизнеса. Еще шесть лет назад они заключили два договора займа на 25 миллионов долларов.

После этого Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства он не может – деньги он проиграл в покер. Оказалось, что изначально он не собирался возвращать долги и обманывал певца.

В сентябре 2016 года суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режим и удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.

Но вернуть деньги де-юре и де-факто – совершенно разные вещи. Сперва нужно пройти процедуру банкротства. Арбитражный суд Ставропольского края 18 апреля признал Пейсахова банкротом.

- Иосиф Давыдович был очень отзывчивый и добрый, этим многие пользовались. Он был доверчив как ребенок. Делом о банкротстве Пейсахова занимались мои адвокаты, подробностей я не знаю, - сказала нам Неля Михайловна. - Муж никогда не посвящал меня в свои дела. Знаю, что эта история тянется несколько лет в процессуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Иосиф Кобзон, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Растет в неполноценной семье, любит наряжаться и танцевать: что известно о Ларе Узерли — точной копии знаменитой матери
У прекрасной дочери актрисы Мерьем Узерли нет никаких шансов вырасти обычной заурядной, а тем более недолюбленной, ведь ее окружают очень талантливые и любящие родственники — мама, тетя, дедушка и бабушка
Новости 24
Курс евро на 22 апреля: официальные данные ЦБ РФ
Прима Большого театра посоветовала, как сохранить фигуру во время самоизоляции
Россияне, застрявшие в ЮАР, мечтают вернуться домой
Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Путин допустил, что резерв коек в больницах может не понадобится, но его нужно иметь
Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома
Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии
В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ
В мире у 826 миллионов школьников нет компьютера для домашнего обучения в период пандемии
Полиция предупредила о незаконности продажи цифровых пропусков
На обходе Тюмени завершается замена 2,6 километра асфальта
В России коронавирус подтвержден у сотни журналистов, один человек умер
В России появится механизм реабилитации людей после незаконного административного наказания
Цифровые пропуска для пешеходов в Москве вводить не планируют
Цена на нефть марки Brent упала ниже $19 за баррель впервые за 20 лет
В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса