«Я в этой истории не участвую»: вдова Иосифа Кобзона ответила должникам ее мужа

Поводом для судебного разбирательства стал долг в $300 тысяч (18 млн рублей).

Бывший помощник Кобзона Ефим Петров и его жена-художница взяли у Иосифа Давыдовича деньги на открытие музея в Германии. Но осуществить планы им не удалось. И деньги вернуть тоже. Тогда Иосиф Давыдович взял в залог у Флёровой 141 картину и попытался вернуть свои средства через суд.

В качестве обеспечительного имущества по иску суд арестовал ещё 337 картин и три драгоценных ларца. Но в августе 2018 года народный артист СССР умер, никто из его наследников не стал заявлять о правопреемстве. На этом основании Елена Флёрова подала встречный иск к вдове Кобзона - Неле Михайловне, утверждает, что долг является недействительным. А значит, находящиеся в залоге картины и ларцы нужно вернуть владельцам.

- Я в этой истории не участвую, - сказала kp.ru Неля Михайловна. – Слышала что-то краем уха и то не от Иосифа Давыдовича, а от журналистов. СМИ лучше меня знают, что происходит. Эта история случилась еще при жизни Иосифа Давыдовича и ее шлейф перекинулся на меня. Но я не в материале и не хочу в него погружаться. У меня есть адвокаты. Они над этим работают.

Нелли Кобзон является истцом и в другом процессе, связанном с долгами ее покойного мужа. Она судится с Вагифом Пейсаховым, сумма требований к нему составляет более 1,6 млрд рублей.

Пейсахов в течение нескольких лет брал у Кобзона взаймы на развитие бизнеса. Еще шесть лет назад они заключили два договора займа на 25 миллионов долларов.

После этого Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства он не может – деньги он проиграл в покер. Оказалось, что изначально он не собирался возвращать долги и обманывал певца.

В сентябре 2016 года суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режим и удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.

Но вернуть деньги де-юре и де-факто – совершенно разные вещи. Сперва нужно пройти процедуру банкротства. Арбитражный суд Ставропольского края 18 апреля признал Пейсахова банкротом.

- Иосиф Давыдович был очень отзывчивый и добрый, этим многие пользовались. Он был доверчив как ребенок. Делом о банкротстве Пейсахова занимались мои адвокаты, подробностей я не знаю, - сказала нам Неля Михайловна. - Муж никогда не посвящал меня в свои дела. Знаю, что эта история тянется несколько лет в процессуальном порядке.