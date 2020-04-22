Самая талантливая грудь российского ТВ: Яне Кошкиной — 30!

Поскольку Анна Семенович сошла с дистанции и не соревнуется за звание самой пышногрудой представительницы российского шоу-бизнеса (певица готовит макароны любимому мужчине на карантине), эту нишу плотно заняла Яна Кошкина.

ann_semenovich Анна Семенович

Наивная и трогательная брюнетка из Петербурга появилась на небосклоне нашего ТВ совсем недавно и стала антагонисткой Аллы Михеевой по всем параметрам: от цвета волос до антропометрических данных. Хотя некоторые считают девушек очень похожими (кстати, они раньше дружили) — выступают в одинаковых амплуа легкомысленных дурочек, снимались в разных шоу Первого канала, обе из Питера. Разумеется, все эти игры в глупышек — наносное, образ. Яна окончила театральную академию, любит читать и фотографироваться. К юбилею актрисы «КП» собрала лучшие фото Кошкиной, отражающие и творческие успехи, и иные таланты.

Кадр из сериала «ОБЖ»

«ОБЖ» (2000-2005)

В молодежном сериале «ОБЖ» Яна снималась (вместе с Аллой Михеевой, кстати!) под собственным именем и фамилией, еще будучи школьницей. Тогда девочка занималась художественной гимнастикой и даже получила звание мастера спорта. Но тяга к кино вынудила Кошкину отказаться от спортивной карьеры.

Кадр из сериала «ЧОП»

«ЧОП» (2015-2016)

После учебы в СПбГАТИ, «Мента в законе», «Угро», «Улиц разбитых фонарей», «Дикого» и еще десятка незапоминающихся эпизодов Яна получила одну из главных ролей в сериале «ЧОП» (ТНТ). Там-то зритель и получил возможность насладиться всем спектром выдающихся талантов актрисы.

Яна Кошкина в шоу «МаксимМаксим». Фото: Первый канал

«МаксимМаксим» (2016)

Однажды Максим Галкин захотел авторское юмористическое шоу на Первом канале. Получилось не очень. Проект быстро схлопнулся — и самым ярким позитивным пятном стало эпизодическое появление Яны. Конечно, в образе не обремененной интеллектом барышни.

Яна Кошкина в шоу «Голос». Фото: Первый канал

«Голос» (2017)

В шестом сезоне вокального проекта Яна пришла в качестве «подсадной утки» и спела «Шопена» Елены Ваенги. Дело даже не в том, как спела и как оценили выступление наставники. Всех, включая ведущего Дмитрия Нагиева, взволновало платье актрисы. Недаром у ролика почти 9 миллионов просмотров в Youtube.

Неожиданная гостья на шоу Голос ! Яна Кошкина Шопен - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 6.

Яна Кошкина в шоу «Короли фанеры». Фото: Первый канал

«Короли фанеры» (2017-2018)

После появления в «Голосе» Яне даже доверили вести новое вокальное шоу. Проект «Короли фанеры» был адаптацией формата «Lip Sync Battle». Кошкина честно работала с Павлом Прилучным, но больше года «Короли фанеры» в эфире не продержались.

Кадр из сериала «Домашний арест». Фото: Канал ТНТ

«Домашний арест» (2018)

Еще одной яркой ролью Кошкиной стал образ Лели — «переходящего знамени», ушлой любовницы разных чиновников. Очень много крупных планов, откровенных сцен и красивого нижнего белья. Пожалуй, лучшая пока роль в карьере.

Яна Кошкина в шоу «Однажды в России»

«Однажды в России» (2018)

Несколько раз Кошкину пригласили поучаствовать в скетчах шоу «Однажды в России» (ТНТ). Получилось. С тех пор Яна стала штатной актрисой проекта — снимается в проекте на регулярной основе и даже участвует в мозговых штурмах по сценарию.

#Bottlecapchallenge

Пока весь мир изгалялся, пытаясь сбить закрученную крышку бутылку всеми мыслимыми и немыслимыми способами, Яна сделала это легко, непринужденно и самым удобным для себя способом.

Прорубь

yana_koshkina_official С почином меня! Это не страшно, как некоторые думают. Совсем. Вообще. С крещением

В этом году Яна дебютировала в проруби. Крещение не стало поводом отказаться от эффектного наряда. «С почином меня! - написала в инстаграме актриса. - Это не страшно, как некоторые думают. Совсем».

Карантин

yana_koshkina_official Сегодня на карантине займёмся чтением... Что посоветуете?

На ночь актриса любит читать книги. «Я — тайный агент! - уверяет Яна. - С виду смазливая дурочка, а на самом деле все намного сложнее».