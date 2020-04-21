2020-04-21T15:44:14+03:00
Политика

Террористы похитили золото колыбели сирийской цивилизации

Архелоги заявили о десятках ценных изделиях из золота и камня, которые таила в себе земля города Эбла
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Эбла расположена в 53 км юго-западу от современного АлеппоЭбла расположена в 53 км юго-западу от современного Алеппо
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Боевики, обустроившие cвой тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии, похитили десятки золотых и каменных изделий.

- Не исключено, что они направились туда по наводке торговцев древними ценностями, - заявил журналистам директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю.

Экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами

Экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами

Известно, что Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры, в которой проживали 30 тысяч человек. Во времена своего могущества это царство занимало почти всю территорию современной Сирии.

Эбла расположена в 53 км юго-западу от современного Алеппо. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени бывший под властью боевиков. Экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами.

В ближайшее время археологический памятник проверят саперы

В ближайшее время археологический памятник проверят саперы

- Мы думаем, что боевики не сами решили занять древний город. Кто-то их туда направил. Скорее всего, торговцы древними ценностями. Они приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы - хотели найти драгоценности. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу, - отметил Хазер Айлюлю.

Эбла старше другой сокровищницы Сирии – Пальмиры. Раскопки Эблы были начаты в шестидесятые годы двадцатого века итальянскими учеными, исследования позволили собрать богатейший архив. Однако в последние годы из-за военных действий в Сирии исследования были приостановлены, а после захвата городища террористами городище и вовсе практически разрушено.

Боевики обустроили cвой тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла

Боевики обустроили cвой тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла

В ближайшее время археологический памятник проверят саперы, а после может состояться экспедиция для изучения вопроса восстановления колыбели сирийской цивилизации. Именно так этот древний город назвал директор Национального музея Алеппо Ахмад Осман.

Боевики похитили десятки ценных изделий из золота и камня в древнем городе Эбла в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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