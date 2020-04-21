"Стала прозрачная": Борис Смолкин рассказал о муках Любови Полищук из-за болезни

Любовь Полищук - одна из красивых и любимых миллионами телезрителей актрис. За свою недолгую жизнь она сыграла десятки запоминающихся ролей. Безвременная кончина звезды стала огромным ударом не только для близких и друзей, но и для поклонников. Мало кто знает, что, выходя на сцену и снимаясь в кино, в последние месяцы жизни актрису мучили жуткие боли. Сообщение о том, что у артистки обнаружена саркома позвоночника, стало для общественности потрясением.

Любовь Полищук мужественно боролась с раком, лечилась в онкоцентрах, но так и не смогла побороть болезнь. В одном из своих интервью она рассказывала: "Меня всегда удивляло, как актер, который сломал ногу и еле передвигается в жизни, на сцене вдруг начинает танцевать... Это такая профессия. На время спектакля ты всегда здоров".

Любовь Григорьевна снималась в кино до последних дней своей жизни. Она сидела на обезболивающих препаратах, которые приходилось принимать в огромных количествах. Иногда ей приходилось даже сбегать из больницы, чтобы попасть на съемочную площадку.

Актер Борис Смолкин, который сыграл дворецкого в популярном телесериале "Моя прекрасная няня" рассказал о состоянии здоровья Полищук на съемках. Он отметил, что народная артистка терпела адские муки, приезжала максимум на полтора часа. Любовь Григорьевна сыграла маму главной героини. Работа над последними сериями ситкома далась звезде с трудом.

"Она была уже очень больной. Такая стала прозрачная березка. Эта дурацкая болезнь… Когда мы снимали последний эпизод, свадьбу Шаталина и Вики, то ей стало совсем плохо", - поведал Смолкин в эфире передачи "Судьба человека".

Он добавил, что артистка не могла стоять на ногах. "Сказала мне: «Боря, можно я буду сидя участвовать в массовке». Она села рядом, а я стоял. Это не заметила даже массовка", - с горечью вспомнил Борис.

Ольга Прокофьева, которая сыграла в сериале финансового директора Жанну Аркадьевну, отметила, что Полищук лежала на диване в гримерке и не могла встать. "Она лежала на диване в гримерке, лежали тапочки, и вот она… Вставала в кадр и работала, уже будучи тяжело больной. Это настоящие подвиги великой актрисы. Ей было очень тяжело работать", - заметила актриса.

Напомним, Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года во сне. Перед смертью она впала в кому. У 57-летней актрисы была саркома позвоночника. Болезнь развилась после серьезной травмы спины. Последние месяцы жизни артистка испытывала такие боли, что врачи вынуждены были выписать ей сильнейшие обезболивающие.