2020-04-21T18:07:53+03:00
Общество

Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена

В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой
Дмитрий СТЕШИН
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на строительной площадке Ржевского мемориала.Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на строительной площадке Ржевского мемориала.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Как выбирали место под мемориал? Вот именно эту точку у трассы М9?

- Можно было выбрать любое место в окрестностях Ржева – битва шла на огромной территории. Но мы исходили из эстетики, нужно было место, где мемориал бы видели все проезжающие по «рижской» трассе. И могли бы к нему подъехать.

- Какое-то отношение Белоруссия имеет к этому памятнику? Я слышал разные версии…

- Все просто. Секретариат Союзного государства – инициаторы идеи мемориала. Я обратился к президентам России и Беларуссии с просьбой выделить средства из бюджета Союзного государства на совместный, российско-белорусский проект. Меня поддержали, без лишних вопросов. Посчитали стоимость памятника, непосредственно фигуры солдата – 200 миллионов рублей. Нас вообще все поддержали, включая самую труднопроходимую инстанцию – Минфин, что российский, что белорусский. У Белоруссии не было сомнений – участвовать или нет.

- У вас есть какая-то личная, семейная связь с Ржевской битвой?

- Дед у меня воевал на Западном фронте. Он был в возрасте, но ему еще не было 50 лет, потому деда призвали в армию. В первом же бою он был тяжело ранен, но остался жив. А отец воевал прямо на Калининском фронте. Ему еще 20 лет не было. Его сразу же посадили на тихоходный «кукурузник». Парашютов им не давали, чтобы не бросали технику в бою. Полеты – ночные, летали, бомбили, кого-то сбивали. Отцу повезло, его не сбили, сделал 200 боевых вылетов, получил орден Красного знамени.

Григорий Рапота во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала, январь 2020 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Рапота во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала, январь 2020 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Где закончил войну?

- В Румынии. Он много рассказывал мне о войне, но Ржевская битва для него было самым тяжелым воспоминанием. Из-за потерь, которые несла пехота. Видел, как разрушили Ржев. И вообще, многие ветераны говорили, что именно эту военную страницу нужно отметить. И еще, отец задавался вопросом – почему нет памятника Солдату? Вот как в Трептов-парке или в Пловдиве, где стоит Алеша? Меня этот вопрос зацепил, и вот итог…

- Григорий Алексеевич, вы строитель памятника солдату Великой Отечественной, можно сказать. И в то же время, памятники героям этой войны сносят на Украине, на днях снесли памятник маршалу Коневу в Праге. Что происходит?

- Я всего лишь участник создания мемориала. Огромное количество народа его создавало – от строительных компаний до историков. Скульптор Коробцов и архитектор Фомин. Есть огромное количество погибших солдат, которые остановили немецкую группу армий «Центр» на этих рубежах. И жертвы эти требуют памяти. А происходящее заграницей, скорее говорит о низкой культуре потомков тех, кто встречал советских солдат, как освободителей. Есть в этом какая-то нечеловеческая несправедливость.

Авторы Ржевского мемориала Советскому солдату у деревни Хорошево Ржевского района скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин (слева направо) . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авторы Ржевского мемориала Советскому солдату у деревни Хорошево Ржевского района скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин (слева направо) .Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я почти тридцать лет работал с поисковиками на месте гибели 2-й Ударной армии Волховского фронта. Там очень похожий рельеф – леса и болота. Всех «верховых» солдат поисковики собрали и похоронили. Можно сказать, там – война закончилась. А подо Ржевом?

- Подо Ржевом тоже поисковики работают, многие — из бывших союзных республик, приезжают по зову сердца, за свой счет. Я был у них в лагере не раз. В конце лета они хоронят бойцов, иногда до тысячи человек. Из тысячи опознают от силы десяток солдат и как правило, не по медальону, а по подписи на кружке, котелке. В мемориале будет филиал музея Победы, и все эти находки будут там. По-видимому, Ржевская битва еще не закончена.

Мемориал предполагается открыть в годовщину Победы, в мае 2020 г. Фото: rzhev.histrf.ru

Мемориал предполагается открыть в годовщину Победы, в мае 2020 г. Фото: rzhev.histrf.ru

- «Зацепит» памятник новые поколения? Они что-то поймут?

- Конечно, есть люди, которых вообще ничего не цепляет. Но есть и «Бессмертный полк» - никого туда не сгоняют насильно. Это зародилось на Урале, без указаний сверху и само разошлось по стране, миру. Вот вам и отношение к подвигу предков.

ДОСЬЕ КП

Ржевская битва

Кровопролитные сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр" на Ржевско-Сычёвском направлении с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. В боях подо Ржевом погибли более 1 миллиона советских солдат.

Мемориал Советскому солдату

Мемориал расположен близ деревни Хорошево Тверской области, рядом с трассой М9. На 10 метровом кургане - скульптура солдата высотой 25 метров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Исторический момент: На мемориале подо Ржевом завершён монтаж 25-метрового воина

Монтажник Тимофей Демин делится с журналистами: вчерашний день ему запомнится на всю жизнь:

- 80-тонную фигуру бронзового воина на холм поднимали. Такое тут было ... Пресса понаехала, чиновники... а вас-то что не было? - пытливо поглядывает в камеру (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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