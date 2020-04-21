Москвичи жалуются на собачников, которые во время самоизоляции загадили дворы

По новым законам гулять на улице в Москве могут лишь люди с собаками. И не далее чем в 100 метрах от дома. Раньше многие ходили в парки, где собака может сделать свои дела в зарослях, а теперь животные вынуждены присаживаться во дворах. Убирают за ними не все.

- Когда самоизоляция наконец кончится, какие зловонные сюрпризы ждут на пустующих детских площадках? - пишут недовольные москвичи в соцсетях.

КАК НАКАЗАТЬ НАРУШИТЕЛЯ

- Не верьте тем, кто кричит, что это удобрение и на пользу природе! Это чистой воды яд, - объясняет ветеринар Андрей Щелков. - Если бы собаки питались овощами и фруктами - это бы было удобрение. Но собаки всеядны и потребляют много мяса. Чтобы переварить, их организм выделяет ферменты, которые опасны для живой природы. Кроме того в кале содержатся бактерии и глисты потенциально опасные для человека и других питомцев.

В России есть несколько законов, в которых прописана обязанность владельца собаки убирать за животным. Есть федеральный документ «Об ответственном обращении с животными». В Москве - «Правила содержания собак и кошек». Убирать нужно на придомовой территории, на газонах, во дворах, на площадках, улицах, подъездах - везде!

- Четко прописано правило, что экскременты за домашним животным должны быть убраны его владельцем! Штраф предусмотрен - до 2000 рублей гражданам и до 3000 рублей должностным лицам. У полиции есть право и полномочия зафиксировать нарушение, составить протокол. Наказания по ним выносят административные комиссии префектур административных округов или управ районов Москвы, - рассказала юрист-консульт Ольга Артюхина.

Однако шанс, что владелец не уберет за собакой на глазах у полиции, ничтожно мал. Имеет смысл заснять нарушение на видео, заручится показаниями свидетелей и идти к участковому.

- Полицейскому для составления протокола нужны данные лица или хотя бы возможность установить их. Потому вариант с видеосъемкой может сработать только с человеком на которого снимающий может указать ФИО и адрес проживания, - добавила юрист.

ТРЕБУЙТЕ ОТ «УПРАВЛЯЙКИ» УРНЫ

Намекнуть владельцам собак на уборку можно установкой специальных урн во дворе. Цена от 10 до 20 тысяч рублей. Скидываться на нее не нужно. Можно попросить поставить управляющую компанию, которая сделает это из общих денег.

Хорошая управляющая компания может сделать это по звонку. Но лучше собрать подписи жильцов и отнести бумагу в офис УК. Вариант, который обяжет коммунальщиков установить - провести собрание собственников и в резолюции прописать закупку таких урн и даже пакетов к ним.

Кстати, в некоторых дворах Москвы такие уже установлены. Например, у автора этого материала во дворе дома в Сокольниках стоит такой бак и дворники регулярно прикрепляют к нему бумажные пакеты в специальный отсек. Еще один нюанс касательно работы УК: если собачьи лепешки не убрал владелец, то это обязан сделать дворник.

В России есть несколько законов, в которых прописана обязанность владельца собаки убирать за животным.Фото: Андрей АБРАМОВ

БЕЗОПАСНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ФЕКАЛИЙ В РОССИИ НЕ КУПИТЬ

В зоомагазинах продают совки, щипцы и биоразлагаемые пакеты. Рулон из 20 штук стоит 100 рублей. Однако у защитников природы к ним неоднозначное отношение.

- Их тоже делают из пластика, но такого, что гниет не 1000 лет, а год. Его остатки затем разносятся по свету. Сегодня самый экологичный вариант - пакет из крахмала. Но даже в Москве его практически нереально купить, только под заказ. Еще вариант не навредить природе - бумажный пакет. Если не считать, что для его производства срубили дерево и использовали воду, - объясняет экологический активист Дмитрий Перов.

Крахмальный и бумажные пакеты с собачьими отходами нужно отправлять не на общие свалки, а в компост, где биологические отходы засыпают спецсоставом, который позволяет куче сгнить без вредных выделений. Но таким в России занимаются только частные компании. Впрочем, если выбирать из двух зол, то лучше все же отправить экскременты даже во вредном пакете на свалку, чем они останутся во дворе.

НА ЗАМЕТКУ

Как приучить соседей убирать со собаками

1. Повесьте в подъезде объявление с суммой штрафа и телефоном участкового. На кого-то это произведет нужный психологический эффект.

2. Потребуйте от УК установить урны. Когда во дворе будет стоять бак с пакетами, глупо им не пользоваться.

3. Проявите активность и поговорите с владельцем пса, который не убрал за животным. Нарываться на конфликт не надо, тем более если собака грозная. Можно тактично предложить пакет или поинтересоваться, знает ли хозяин, что в зоомагазинах продают недорогие мешки.

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