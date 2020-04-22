«Детям о войне»: новая книга «Просвещения» поможет сохранить память о прошлом»

Это уникальное пособие для дошкольников и младших школьников, которое поможет им перенестись в то военное время, представить себя на месте тех ребят, которые по-другому одеты и не так стрижены, но которые так же, как и все дети, смеются и страдают, любят и ненавидят. Как это важно для всех нас, если дети XXI века засмеются или заплачут от того, от чего смеялись и плакали дети войны! Потому что настоящими людьми они станут только тогда, когда научатся сострадать, сочувствовать другим людям.

Книга состоит из трех разделов. Содержание первого раздела формирует у юных читателей целостное представление о Великой Отечественной войне в соответствии с их возрастом. Информация изложена простым, доступным ребёнку языком. Это по существу краткая историческая справка о Великой Отечественной войне. Дети узнают об основных событиях, сражениях Великой Отечественной войны в их хронологической последовательности, получают общие сведения о целях фашистских захватчиков, о партизанском движении, подвигах советских людей в тылу и на оккупированных территориях. Перед детьми предстает картина страшной беды, которая обрушилась на нашу страну, и ответного народного удара, который привел к победе над жестоким и сильным врагом.

В боях против захватчиков участвовали также и маленькие граждане нашей страны. Второй раздел книги состоит из коротких рассказов о детях на войне, их подвигах на фронте, на оккупированных территориях, о трудовых подвигах в тылу. Это рассказы о жизни юных героев, о военном детстве сверстников современных подростков, таких же мальчишек и девчонок, на судьбу которых выпала война. Как из далекого нашего детства возвращаются имена героев: Вали Котика, Марата Казея, Володи Дубинина, Зины Портновой.

Художественные произведения, включенные в третий раздел книги, это рассказы Сергея Алексеева, Алексея Пантелеева, Николая Богданова, стихи Александра Твардовского о юных героях Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости советского народа, о длинном и непростом пути к великой Победе. И каждое произведение как жизненный урок для детей XXI века, в котором важно не уяснение событий – какой подвиг и как совершил его тот или иной герой, важно то, какие чувства испытывали дети на войне, о чем думали, что переживали, совершая свой подвиг, как, какими средствами автор сумел передать их чувства. В рассказе Николая Богданова «На ялике» юные читатели не только следят за действиями Матвея Капитоныча, которому чуть больше двенадцати лет, «адмирала Нахимова», как прозвали его на батарее, или его младшей сестры Маньки, переправляющих на лодке взрослых под осколками бомб днем и ночью, но и представляют себе их характеры, какими они были на самом деле. Из художественных произведений дети узнают, какой огромный вклад в общую Победу внесли маленькие герои. Архивные фотографии, военные плакаты и множество ярких иллюстраций, содержащихся в пособии, дают возможность читателям наглядно представить события, описанные в рассказах.

О русском характере идет речь в рассказе Николая Богданова «Солдатская каша». И опять без назойливого нравоучительства дети явственно представят себе те нравственные начала, составляющие основу русского характера, - силу духа, честность, доброту в отношении к людям, глубокое чувство справедливости, которые помогли нашему народу устоять в суровые времена.

Эта книга – прекрасная возможность для возрождения традиции семейного чтения. В связи с тем, что события Великой Отечественной войны сильно удалены от нас по времени, многие культурно-исторические реалии тех лет могут быть непонятными детям. Поэтому большинство незнакомых слов и понятий разъясняются в сносках и в справочных текстах. Однако, если понимание того или иного слова представляет затруднение для ребёнка, а в сносках и справочных текстах это слово не разъяснено, взрослые пояснят его ребёнку, используя справочные материалы и свой личный жизненный опыт, вместе найдут нужную информацию в Интернете, в энциклопедии.

Дети войны и даже их дети уже далеко не молоды. Вместе с людьми уходит наше прошлое, даже такое великое и страшное, как война. Но так не должно быть! Правнуки, а теперь уже и праправнуки не могут, не должны забывать своих предков. Они должны знать свою собственную историю!

«Детям о Великой Отечественной войне» - это книга, которая позволит маленьким читателям лучше понять весь трагизм войны, потерю прекрасного мира детства. Эта книга – дань памяти и уважения тем, кто подарил нам мирную жизнь.