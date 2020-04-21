Ирина Алферова: «В подарок ко дню Победы моей 98-летней маме подарили серое колючее одеяло»

Ирина Алферова сейчас дома – в самоизоляции. И очень переживает за свою маму Ксению Архиповну. Маме 98 лет. Она – ветеран войны. Воевала под Москвой, была радисткой. Ксения Архиповна, как и все пожилые люди, строго следует рекомендации – оставаться дома - и очень страдает из-за этого, по мнению ее дочери.

- Для мамы самоизоляция – это катастрофа. Ей нужно гулять на улице. Два месяца назад она перенесла серьезную операцию. Восстанавливалась прогулками вокруг дома и была счастлива, для нее эти прогулки вместо зарядки, - рассказала "КП" Ирина Алферова. – То, что старики сейчас заперты дома, отнимает у них здоровье. Еще больше их огорчает, что не будет торжественного празднования дня Победы. Мама этого очень ждала. Для нее 9 мая - главный праздник в году. Я свою маму очень люблю и балую ее хорошими вещами, которым она искренне радуется и благодарит за все.

А месяц назад к ней пришли социальные работники с поздравлениями - принесли три розы и какое-то серое, колючее одеяло в подарок. Стыдобища, честное слово. Это делается для галочки. Я обиделась за маму и позвонила в собес, попросила больше не присылать ей такие «подарки». Мне говорят, ну она же у вас ветеран – ей положено. Что положено?! Серое, колючее одеяло?

Я выступала с шефским концертом, после которого ветеранам дарили никому не нужные керамические чайники. Или вручали какую-то синтетику в ядовитую розочку. Зачем эти бесполезные подарки, которые пылились на складе и теперь таким образом решили от них избавиться? Меня это очень возмущает. Если старику 98 лет, это значит, ему ничего нужно?! Старики - такие же люди, как и все. Как можно оскорблять людей серыми одеялами или бесполезными чайниками?

У нас в стране столько богатых людей. Неужели они не могут сделать достойный подарок для ветеранов?