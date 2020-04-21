2020-04-21T19:47:25+03:00
Звезды

Ирина Алферова: «В подарок ко дню Победы моей 98-летней маме подарили серое колючее одеяло»

Народная артистка России возмутилась, как социальные службы чествуют фронтовиков
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ирина Алферова.Ирина Алферова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ирина Алферова сейчас дома – в самоизоляции. И очень переживает за свою маму Ксению Архиповну. Маме 98 лет. Она – ветеран войны. Воевала под Москвой, была радисткой. Ксения Архиповна, как и все пожилые люди, строго следует рекомендации – оставаться дома - и очень страдает из-за этого, по мнению ее дочери.

- Для мамы самоизоляция – это катастрофа. Ей нужно гулять на улице. Два месяца назад она перенесла серьезную операцию. Восстанавливалась прогулками вокруг дома и была счастлива, для нее эти прогулки вместо зарядки, - рассказала "КП" Ирина Алферова. – То, что старики сейчас заперты дома, отнимает у них здоровье. Еще больше их огорчает, что не будет торжественного празднования дня Победы. Мама этого очень ждала. Для нее 9 мая - главный праздник в году. Я свою маму очень люблю и балую ее хорошими вещами, которым она искренне радуется и благодарит за все.

А месяц назад к ней пришли социальные работники с поздравлениями - принесли три розы и какое-то серое, колючее одеяло в подарок. Стыдобища, честное слово. Это делается для галочки. Я обиделась за маму и позвонила в собес, попросила больше не присылать ей такие «подарки». Мне говорят, ну она же у вас ветеран – ей положено. Что положено?! Серое, колючее одеяло?

Я выступала с шефским концертом, после которого ветеранам дарили никому не нужные керамические чайники. Или вручали какую-то синтетику в ядовитую розочку. Зачем эти бесполезные подарки, которые пылились на складе и теперь таким образом решили от них избавиться? Меня это очень возмущает. Если старику 98 лет, это значит, ему ничего нужно?! Старики - такие же люди, как и все. Как можно оскорблять людей серыми одеялами или бесполезными чайниками?

У нас в стране столько богатых людей. Неужели они не могут сделать достойный подарок для ветеранов?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День эколога 2020: история и традиции праздника
День эколога — профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды. К ним относятся не только госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и неравнодушные к этой сфере активисты
Новости 24
Минэкономразвития: выход из кризиса не будет V-образным
ВОЗ находится в постоянном контакте с Россией по борьбе с коронавирусом
«КП» совместно с Минстроем запустила проект, помогающий решать коммунальные проблемы в период коронавируса
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях 23 апреля
Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона
Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей
Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола
Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков