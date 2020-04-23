Как сохранить деньги во время кризиса

1. Не паникуйте и не мечитесь

Самое мудрое сейчас - не совершать резких движений. Не нужно скупать валюту по спекулятивным курсам и терять на обмене. Зарубежные поездки недоступны, а все ваши расходы в ближайшее время будут в родной валюте. Без веских причин снимать средства с депозитов раньше срока невыгодно: потеряете доход по процентам.

2. Включите режим экономии

Подумайте, от каких покупок можно отказаться без ущерба для жизненного комфорта. Это сократит расходы и увеличит семейную кубышку. Подумайте, как сэкономить на расходах – например, по программам лояльности банков. Так, программа «Мультибонус» позволяет получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и затем либо переводить их в рубли (1:1), либо использовать бонусы для покупки товаров в маркетплейсе «Мультибонус».

3. Внимательно выбирайте банк

Не стоит бежать снимать наличные: самый безопасный и практичный способ управлять деньгами сейчас - удаленный. А для этого стоит использовать надежный банк, обязательно с удобными онлайн-каналами. Скажем, в мобильном приложении АО «Почта Банк» доступны более 26 тысяч услуг: можно отправлять переводы, оплачивать ЖКХ, интернет и мобильную связь, открыть вклад, оформить заявку на кредит и получить решение дистанционно.

4. Позаботьтесь о выгоде

Копейка рубль бережет. Не пренебрегайте возможностью получать дополнительный доход на сбережения. Одно из самых выгодных предложений на рынке - сберегательный счет в Почта Банке: на него начисляется до 6% годовых на остаток ежемесячно.

5. Подстрахуйте себя

Если у вас не было кредитки, то самое время оформить. Это запасной кошелек и поддержка в сложные моменты. Обратите внимание на кредитные карты с длинным льготным периодом. Например, по карте «Элемент 120» Почта Банка он составляет почти четыре месяца. Если погасить весь долг за этот срок, переплата будет нулевой. Оформить любую кредитку можно моментально и удаленно в мобильном или интернет-банке, без посещения офиса банка. И сразу совершать покупки с помощью телефона или в интернете.