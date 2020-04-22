На сайте «Москва с тобой» опубликовали 160 мультфильмов и короткометражек «Союзмультфильма»

Оставайтесь дома и смотрите любимые мультики «Винни пух», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане» - такой призыв сделала компания «Союзмультфильм». На сайте «Москва с тобой» появились разделы, где можно посмотреть 100 мультфильмов и 60 авторских анимационных короткометражных фильмов.

- Вынужденное нахождение дома — непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел «Союзмультфильма» поможет родителям разнообразить день ребенка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе — и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Открываем сайт «Москва с тобой», в разделе «Дома с Союзмультфильмом» доступны две подборки. Первая представляет собой 100 лучших мультфильмов студии, среди которых: «Винни пух», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «Малыш и Карлсон», «Ну, Погоди!», «Простоквашино». Вторая подборка под названием «Союзмульткарантин» наполнена авторским короткометражным кино: веселые и поучительные фильмы для детей (они будут интересны и взрослым).

«Союзмультфильм» презентует и серию видеороликов, в которых (как оказывается!) герои советских мультфильмов рассказывают, как важно беречь себя и оставаться дома в период пандемии.

А как же премьеры? Они будут. На сайте можно найти фильмы, которые стали победителями российских и международных фестивалей.

Фильмы, которые покажут впервые:

- «Урок плавания» (режиссер Татьяна Окружнова), который стал лауреатом международного фестиваля в Оттаве в номинации «Лучший детский фильм»,

- «Белоснежье» (режиссер Ирина Эльшанская), который получил премию «Выбор жюри» Международного анимационного фестиваля в Париже PIAFF,

- «Три сестры» (режиссер Светлана Андрианова), ставший призером Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале,

- «Кокоша» (режиссер Татьяна Мошкова), ставший призером Анимационного фестиваля Zebra в Словении, а также Leeds Young Film в Великобритании.

Кстати

«Москва с тобой» — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная Комитетом по туризму города Москвы, благодаря которой каждый может, не выходя из дома, посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные постановки, кулинарные мастер-классы, модные показы.

Участники проекта «Москва с тобой»:

- Третьяковская галерея,

- ГМИИ им. А.С. Пушкина,

- Музей русского импрессионизма,

- музей современного искусства «Гараж»,

- Московский музей современного искусства,

- Еврейский музей и центр толерантности,

- центр «Космонавтика и авиация» и центр «Слово» на ВДНХ,

- Московский зоопарк,

- Московский планетарий,

- музей-заповедник «Царицыно»,

- проект «Москва глазами инженера»,

- Государственный Дарвиновский музей,

- Гостиный двор,

- «Новый манеж»,

- Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород».

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