Лучшие противовирусные плакаты со всего мира: ООН устроило творческое соревнование для художников

История знает немало примеров, когда искусство помогало человечеству преодолевать трудности. «Оно есть одно из средств единения людей»,- писал Лев Толстой и, конечно, был прав.

В разгар пандемии ООН и ВОЗ организовали по всему миру арт-акцию «COVID-19: ответные действия», в которой приняли участие десятки тысяч художников со всего мира. От участников требовалось прислать плакаты, картины, видеоролики и короткие анимации на означенную тему. Все работы уже выложены на сайте, десять победителей определят в конце апреля, но уже сейчас корреспондент "КП" выбрала лучшие работы.

Некоторые плакаты здорово используют аллюзии к классическому искусству, вот так переосмыслил «Молящиеся руки» Альбрехта Дюрера современный веб-дизайнер Дэнни Киркпатрик.

Работники «Креативного Агентства 19» совместили античность, современный жест «фейспалм» и меру предосторожности - не трогать лицо :

Студия дизайна Воллис предложила такое прочтение «божественного касания» с картины «Сотворение Адама» Леонардо да Винчи.

Мара Сатурио вообразила врача в стиле женских портретов Альфонса Мухи. Посмотрите, как похожи их бэкграундовые рамки! Вот только вокруг не модерновые цветки и завитки, а молекулы COVID-19.

Аллюзия к агитационным плакатам США и Великобритании переложили на современный лад художники Крис Хо и Даниэлла Гришам:

Плакат Второй мировой войны, призывающий женщин к работе в тылу, а затем ставший одним из флагманских изображений волны феминизма тоже претерпел изменения благодаря кисти Селы Селли

Современные тренды не остались в стороне. Так, красно-синяя палитра, ставшая мейнстримной в поп-арте последних лет была использована Левисом Кай-Тетчером и Ли Марком.

Пьедро Корриа сделал серию плакатов с животными, отражающую тенденцию нулевого интерьера в современной рекламе: съемки объекта при максимальном минимализме.

Но творческие люди решили не останавливаться на этом и многие конкурсанты записали необычные видео.

Джош Коен предлагает интересный гид по правилам гигиены, рекомендованным ВОЗ, сделав особый акцент на запрете касаться лица руками.

Эшли Кабурган показала, как изменилась жизнь с приходом самоизоляции.

Креативные японские родители записали видео, как весело и правильно мыть руки вместе с детьми.

По окончании отборочного тура организаторы выберут десять лучших работ. Ознакомиться и выбрать свою десятку лучших можно здесь.