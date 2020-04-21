Пандемия коронавируса: экономика VS экология

В результате глобальной пандемии коронавируса остановились заводы и фабрики, прекратилось авиасообщение между странами и опустели улицы всех мировых столиц. В режиме самоизоляции находятся 3,38 миллиарда людей в 78 странах – это 43 % всего населения планеты. Только по официальным данным на 20 апреля 2020 года почти 2,5 млн. заражены COVID-19, более 160 тыс. уже умерли.

Экономический коллапс

Экономический ущерб из-за эпидемии уже сейчас составляет по оценкам Bloomberg в $5 трлн. Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов. По данным ВТО падение объема мировой торговли в текущем году может составить более 30%. Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что промышленное производство в стране в марте упало на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате падение оказалось самым сильным с января 1946 года.

Сильнее всего пострадали сферы авиаперевозок, культуры, досуга и развлечений, спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, общественное питание, структуры дополнительного образования, конференций и выставок, компании, предоставляющие бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты). В случае продолжительного карантина вновь откроется не более 30 % предприятий малого бизнеса из сферы услуг.

Воздействие Covid-19 на китайскую экономику оказалось значительно более сильным, чем это можно было предположить изначально. Для понимания масштаба проблемы обратимся ключевым показателям:

Загрузка автомагистралей после введения карантина (на графиках отмечена точка китайского нового года «Lunar NY day» и указаны недельные интервалы до и после этого события):

Аналогичная ситуация и с потребления угля электростанциями:

Загрязнение атмосферы диоксидом азота, важный маркер промышленной активности в Китае — демонстрирует рекордное падение. Этот показатель напрямую связан с индексом деловой активности в промышленности (manufacturing PMI):

Также зафиксирован устойчивый рост цен на продовольствие:

(По данным zerohedge.com)

Данные падения экономики и деловой активности Китая в первом квартале этого года важны для понимания сценариев в других странах, в первую очередь США и Европейского Союза. Для многих развивающихся стран длительный характер пандемия коронавируса может стать фактором полного экономического краха и массовых дефолтов.

По оценкам McKinsey & Company влияние COVID-19 на глобальную и российскую экономику весьма заметной, сейчас необходимо решить две задачи: «сохранение жизни людей» и сохранение средств к существованию».

McKinsey & Company рассматривают следующие сценарии экономического воздействия в результате кризиса, вызванного COVID-19:

По их оценкам падение ВВП России может составить более 10 %

Наибольшее падение ожидается в потребительском спросе и инвестициях.

Безработица может превысить 11 %.

Промышленное производство в 2020 году упадет на 6,6 %.

Последствия коронавируса для потребительского сектора российской экономики:

Последствия коронавируса для нефтегазового сектора российской экономики:

Последствия коронавируса для горнометаллургического сектора российской экономики:

Последствия коронавируса для транспортного сектора российской экономики:

(Использованы материалы см. mckinsey.com)

Совершенно очевидно, что пандемия коронавируса окажет очень существенное влияние как на глобальную, так и российскую экономику. Негативные явления будут наблюдаться как минимум несколько лет. Длинные «карантинные» выходные могут поставить крест на многих предприятиях из сферы услуг и транспортная сектора, а ключевые для российской экономики нефтегазовый и горнометалугический сектор оказаться в глубоком системном кризисе. От эффективности и оперативности антикризисных мер властей сейчас зависит не только макроэкономические показатели, а бытовая жизнь абсолютного большинства российских граждан.

Планета вздохнула

При этом коронавирус повлиял на экологию нашей планеты. Стоило крупным промышленным заводам прекратить деятельность, а людям уйти на карантин, как природа вокруг начала преображаться. Во многие города начали возвращаться редкие птицы и животные, а общая экологическая ситуация на планете начала улучшаться.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в период с 3 февраля по 1 марта выбросы СО2 в Китае сократились как минимум на 25%, что связано с жесткими государственными мерами по борьбе с распространением вируса. Люди стали меньше пользоваться автомобилями, сократились объемы производства. Китай является крупнейшим загрязнителем атмосферы на нашей планете. Ежегодно он производит 30% общемирового объема выбросов СО2. По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, число дней с «хорошим качеством воздуха» выросло на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменения хорошо заметны на спутниковых снимках НАСА.

Фото: NASA

В большинстве европейских городов тоже крайне позитивная динамика, снижение уровня загрязнения воздуха более чем на 45%. Например, в Париже вредных выбросов стало меньше на 54%, аналогичные показатели в Лондоне, Риме и Мадриде.

В северной Индии в результате остановки деятельности заводов, впервые за многие годы стали видны вершины Гималаев.

В Москве 94% загрязнение атмосферного воздуха приходится автотранспорт, ежегодно это около 800 тыс. т выбросов, наибольшее количество вредных выбросов выбрасывают машины в результате автомобильных пробок. В результате режима самоизоляции и снижения деловой активности снижение автомобильного трафика в городе достигает 60-65%, что привело состояние воздуха практически к идеальным параметрам и соответствию ПДК по всем веществам.

Самолеты не летают

Сбылась мечта Греты Тунберг. Авиаперелеты в мире практически остановились. Невиданный кризис в авиации развивается стремительно, и отрасль уже не верит, что авиакомпании переживут вспышку коронавируса без помощи властей и денег налогоплательщиков.

Сначала Азия, следом Европа, США, а теперь и Россия захлопнули воздушные ворота в надежде остановить эпидемию. Самолеты стоят на земле, билеты не продаются. Но зарплату и долги все равно приходится выплачивать.

Такими темпами авиация долго не протянет - первых банкротств можно ждать очень скоро. К концу мая большинство авиакомпаний в мире будут банкротами.

"Припаркованные" из-за пандемии коронавируса самолеты в главном аэропорту Чили, Сантьяго.Фото: REUTERS

Власти США, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Бразилии и России, среди прочих, уже пообещали помочь авиаторам, но пока не определились, каким именно образом.

Сами авиакомпании просили у правительств налоговых каникул и послаблений: снижения сборов с пассажиров или за пролеты. А у аэропортов - скидок на парковку вынужденно простаивающих самолетов.

Пока что они добились только приостановки правил распределения слотов в аэропортах, которые обязывают использовать их на 80% - или лишиться. Чтобы сохранить их, авиакомпании гоняли полупустые самолеты, и к их протестам постепенно присоединились борцы с глобальным потеплением. Власти пошли навстречу.

(Использованы данные международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)

на март 2020 года см. iata.org)

При этом необходимо понимать, что индустрия авиаперевозок формирует примерно 2-3% всех производимых человечеством выбросов парниковых газов. Столь существенные изменения в структуре авиаперевозок могут оказать определнное влияние на загрязнение атмосферы.

Кроме того, дополнительную эконагрузку добавляет одноразовая посуда: пластиковые стаканчики и посуда. Вообще туриндустрия в значительной своей части тоже не самый экологичный вид деятельности. Гостиничный бизнес каждый год создают не менее 60 тонн углекислого газа, а в месяц тратят больше 20 тысяч литров воды.

Венеция, которую мы не помним

Отдельная тема - это венецианские каналы. Они стали чище настолько, что можно увидеть дно и плавающих рыб. Это произошло после введения в Италии полного карантина и запрета на движение лодок по водным путям Венеции.

В это же время в социальных сетях появилось множество ложных новостей о вернувшихся в венецианские воды дельфинах и лебедях. National Geographic их опровергли — фотографии с лебедями были сделаны на острове Бурано, где эти птицы жили всегда, а видео с дельфинами снято на острове Сардиния, в другой части Италии.

Неэкологичные праздники

Из-за массового карантина практически все публичные мероприятия в мире сейчас отменяются: концерты, вечеринки, фестивали, чемпионаты, модные показы и выставки. Организаторы мероприятий несут огромные убытки, а event индустрия переживает системный кризис. Зато экология смогла временно может вздохнуть. Например, посетители музыкального фестиваля Coachella каждый день производят не менее 106 тонн мусора. К тому же в среднем на фестивалях тратится более 60 тысяч литров топлива для производства электричества.

«Reuse, Recycle, Reduce»

Известный экологический принцип «reuse, recycle, reduce» в условиях пандемии пока не очень работает. Скорее всего, все ровно наоборот. Мы стали генерировать больше мусора, снова вспомнили про всё одноразовое и отодвинули на задний план раздельный сбор отходов.

Изоляция сводит практически на нет и многолетние усилия по уменьшению количества упаковки. Находясь дома, мы вынуждены заказывать доставку всего необходимого, а значит, временно попрощаться с многоразовыми экосумками. Каждый новый заказ сопровождается многочисленными пакетами упаковочной плёнкой и пластиковыми коробками.

США лидируют по количеству заболевших в ряде штатов. Уже во многих штатах сортировка и переработка отходов из-за риска распространения вируса заморожены. Желающим раздельно собирать отходы предложено либо хранить «чистые» отходы у себя дома до лучших времен, сбор и транспортировка таких отходов от домов сейчас приостановлен. Программы экологической безопасной утилизации сокращены практически во всех крупных городах США.

Даже Германия, признанный лидер вторичной переработки бытовых отходов, на период пандемии заморозил раздельный сбор. Только стеклянную тару можно собирать отдельно, так как на ее поверхности вирус погибает в течении нескольких часов. Большинство отходов сейчас в Германии сжигают.

Во Франции закрыты все предприятия по сортировке и переработке отходов, раздельный сбор полностью приостановлен. В Великобритании ввели требования обязательной сортировке медицинских отходов, чтобы они не попадали в бытовой мусор.

Маски помогают !?

Ажиотаж с приобретением медицинских масок, эффективность которых в защите против COVID-19 по мнению экспертов ВОЗ не доказана. По мнению большинства вирусологов, менять маски нужно каждые два часа и носить в условиях постоянного общения с зараженными (в первую очередь врачам) или посещения мест массового скопления людей. Для многих людей наличие маски это скорее элемент успокоения в условиях тотальной паники.

Аналогичная ситуация с одноразовыми перчатками, которые нужны при поездках в метро и посещениях продуктовых магазинов. Кстати, московские власти заявляют, что дезинфицируют станции столичного метро — каждые 4 часа.

Главная рекомендация врачей для профилактики новой коронавирусной инфекции состоит в сохранении социальной дистанции в 1,5-2 метра, тщательном мытье рук и ограничении прикосновений слизистых поверхностей руками.

При этом, за счет применение новых технологий пластиковые бутылки стали перерабатывать в защитные костюмы для врачей. Первыми это стали делать в городе Ухань, где началась эпидемия коронавируса. Сейчас шьется по 3 тысячи таких костюмов в день, на каждый уходит 26 бутылок.

Медотходы представляют реальную опасность

В китайской Ухани в шесть раз выросли медицинские отходы. До эпидемии объем медотходов составлял 40 тонн медицинских масок, перчаток и защитных костюмов, сейчас он увеличился в шесть раз и достигает не менее 240 тонн. Технологии переработки для таких отходов не применяются.

Аналогичный стремительный рост медицинских отходов фиксируется и в России. По мнению экспертов, коронавирус живет в отходах и на поверхностях, которых касался зараженный человек, пять—семь дней. Это касается пластиковых бутылок, алюминиевой тары и медицинских масок. Любые отходы, которых касался больной, лучше герметично запаковывать в два пластиковых пакета.

Greenpeace призывает выбрасывать маски в мусорное ведро, разрезав их (чтобы использованные маски не могли потом продать недобросовестные люди) и поместив их на несколько дней в плотно завязанный пакет. Другой вариант — отнести использованные маски в лечебное учреждение — там есть централизованный сбор медицинских отходов.

По современным санитарным нормам большинства развитых стран медицинские отходы не могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться вместе с другими отходами. Поскольку они потенциально всё ещё содержат микроорганизмы и вирусы, представляющие опасность для здоровья человека, их следует обязательно обезвреживать посредством сжигания при высоких температурах более 1000 градусов.

Изменение образа жизни

Коронавирус проводит принудительный эксперимент по изменению образа жизни. Все большее число людей работает из дома и сокращает количество поездок. Это является более экологичным поведением, чем ежедневные поездки в офис. Такая тенденция может изменить отношение людей к рабочему процессу — и, как следствие, повлиять на общую картину влияния человека на окружающую среду.

При этом коммуникация в онлайне тоже имеют вполне реальный офлайн-след. Мы существенно увеличиваем нагрузку на онлайн провайдеров, а как следствие потребляем больше энергии. Эти изменения мы скоро увидим в ежемесячном счете за ЖКХ.

Отдельная тема дистанционного образования детей, которые вынуждено не посещают школу и теперь родители выступают в качестве «педагогов». Качество такого образования безусловно сильно падает и скорее всего после окончания пандемии придётся все изучать заново. Но в любом случае, правильно использовать это время для общения с ребенком и формирования у него экологически ответственного поведения.

Не менее важна проблема нашего питания. В ситуации паники мы закупились бесчисленным количеством продуктов и пытаемся готовить дома. Скоропортящиеся запасы в ближайшее время закончатся, а мы вспомним о привычных нам: пицце, сушах, хинкали и т.д. Благо доставка из ресторанов пока работает. Проблема еды навынос заключается в огромном количестве одноразовой упаковки, которую большинство из нас выбрасывает, и она уезжает на ближайший полигон. Система раздельного сбора отходов и вторичного использования во время пандемии практически свернута.

Несистемные изменения: развитие «зеленых» технологий замедлится

Текущие изменения показателей происходят не на системном уровне, а вызваны непредвиденными и довольно печальными событиями. Это снижает глобальный спрос на нефть и грозит общим экономическим спадом. Дополнительные проблемы создает и кризисная и общая ситуация на мировом рынке энергоносителей, вызванная спадом промпроизводства и, соответственно, спроса. Наибольшие проблемы будут у нефтегазовых компаний, имеющих сочетание высокой себестоимости при добыче и большой кредитной нагрузки. Скорее всего небольшие игроки будут поглощены около государственными гигантами в самое ближайшее время. Системообразующим структурам поможет остаться на плаву государство.

В долгосрочной перспективе это может значительно замедлить развитие отрасли «зеленых» технологий и возобновляемых источников энергии. Ошибочно считать, что быстро распространяющийся вирус, который уже убил тысячи человек, а миллионы посадил в карантин, значительно повлияет на изменение климата. В мировой истории уже были случаи уменьшения выбросов в следствии экономических кризисов, эпидемий и войн. И каждый раз показатели выбросов СО2 снова увеличивались, как только экономика приходила в норму.

Любые ограничения на рынке капитала будут влиять на финансирование производства солнечной, ветряной и других альтернативных видов энергии. Обсуждение новых проектов будет на время заморожено. Снижение мировых цен на нефть будет снижать конкурентоспособность электромобилей.

Конец альтернативной энергетике?!

Например, Китай является одним из основных производителей солнечных панелей, ветровых турбин и литий-ионных аккумуляторов, которые используются для электромобилей. Китайские компании уже столкнулись с нарушением цепочек поставок, что замедлило работу над большинством проектов по возобновляемым источникам энергии в других странах.

В последние годы тема изменения климата стала приоритетной в политической повестке в мире, движущей силой стало растущее молодежное активистское движение. Но экономический спад отвлечет людей от экологических проблем, поскольку на передний план выйдут более насущные вопросы: здоровье, работа, пенсионные накопления и недвижимость.

Ведущая аналитическая компания в области «чистой» энергетики BloombergNEF уже сократила свой прогноз мирового спроса на солнечную энергию в 2020 году, так как политики и корпорации сосредоточены на краткосрочных экономических стимулах вместо долгосрочных.

Развитые страны вынуждено принимают кризисные меры для поддержания своих экономик. Например, в США на это выделено более $2 трлн. Президент США Д. Трамп говорит о 6 трлн. В эти средства не заложено стратегическое пополнение нефтяных резервов США, но и не входит расширение налоговых льгот для проектов по возобновляемой энергетике.

В глобальном мире все взаимосвязано

Существует и другой взгляд на связь коронавируса и процессов изменения климата. Некоторые исследователи сегодня считают, что именно антропогенное вмешательство в природу является причиной распространения таких болезней, как: Эбола, «птичий грипп», «атипичная пневмония», а теперь COVID-19.

Человечество вторглось в тропические леса и другие экосистемы, где в естественной для себя среде обитают многие виды животных. Эти животные являются переносчиками неизвестных нам вирусов. Мы бездумно вырубаем деревья, убиваем животных, продаем их на рынках. Мы разрушаем экосистемы и стряхиваем вирусы с их естественных хозяев. Тогда вирусам нужен новый носитель и в результате мутации мы им и становимся. Патогены передаются от животных к людям.

По оценке Центров по контролю и профилактики заболеваний США (CDC), три четверти новых заболеваний человека происходят от животных. Люди сами создают условия для распространения болезней, уменьшая естественные барьеры между людьми и животными, в которых вирус циркулирует естественным образом. По мнению вирусологов большинство патогенов еще предстоит обнаружить.

По оценке Центров по контролю и профилактики заболеваний США, три четверти новых заболеваний человека происходят от животных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошие новости для зоозащитников

При этом есть и хорошие новости для зоозащитников. Пандемия коронавируса стала поводом для усиления запретов на отлов и продажу диких животных в Китае на государственном уровне. Меры были введены временно до проведения в конце 2020 года в Китае конференции ООН по биоразнообразию. Защитники природы предполагают, что эта конференция может повлечь фундаментальные изменения в законодательство о дикой природе, а страны-участники возьмут на себя обязательства по защите животным по аналогии с Парижским соглашением по климату 2015 года.

Вместо резюме

В результате пандемии коронавируса современный мир столкнулся с новыми глобальными вызовами, ни одна из развитых стран на смогла самостоятельно победить COVID-19, профильные международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), оказались тоже мало дееспособны и занимаются только констатацией фактов, а не решением проблемы.

Очевидно, что нужны системные меры, позволяющие оперативно справится с вирусом, сохранить жизнь и здоровье людей и предложить сбалансированный план действий по нормализации экономической ситуации.

Международное сообщество должно задуматься над выработкой новой модели развития человечества, построенной на принципах устойчивого развития человечества и бережного отношения к экосистеме нашей планеты.