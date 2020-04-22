2020-04-22T10:59:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 апреля 2020: 5 236 заболевших за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 22 апреля 2020 года
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Появилась новая статистикаПоявилась новая статистикаФото: REUTERS
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За минувшие сутки в России зафиксированы 5236 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Новые заболевшие - в 78 регионах страны. Как отмечают в федеральном Оперативном штабе по коронавирусу, 43% пациентов на момент взятия анализов (мазки изо рта и носа) не имели никаких клинических проявления болезни и явных симптомов.

Снижение числа за сутки также зафиксировали в Москве - 2548 случаев (за предыдущие сутки было 3083), Подмосковье - 631 (вчера было 718). Также в десятке регионов с наибольшим числом новых пациентов есть Санкт-Петербург (294 заболевших), Рязанская область (76), Татарстан (75), Калужская область (72), Мурманская область (71), Нижегородская область (69), Приморский край (62), Тульская область (52).

«Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев», - сообщают в Оперативном штабе.

28 человек скончались в Москве, 7 в Московской области, по 3 в Краснодарском крае, Ингушетии, и Санкт-Петербурге, 2 в Калужской области. Также смерти среди пациентов подтвержденным с COVID-2019 зафиксировали в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Тульской и Орловской областях, Адыгее, Чечне, Коми, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего от коронавируса в России умерли уже 513 человек.

«На сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек», - заявили в Оперштабе.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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