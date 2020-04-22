Почему звезд повально везут в больницы с пневмонией, но при этом коронавирус у них не находят

Пандемия многим казалась чем-то далеким, пока больничные койки в Коммунарке и других клиниках не заполонили тысячи пациентов, в том числе и звездных.

Одним из первых коронавирус подхватил 78-летний Лев Лещенко. К счастью, мэтра эстрады уже выписали из клиники. А вот 70-летняя Надежда Бабкина пока под наблюдением в Коммунарке. По словам пресс-службы певицы, у Надежды Георгиевны диагностировали пневмонию. Однако в окружении артистки говорят, что сама Бабкина перед госпитализацией была уверена: у нее коронавирус.

- 19 марта мы отмечали юбилей Надежды Георгиевны. Она пригласила около 40 человек, в основном сотрудников своего театра, - рассказала «КП» подруга Бабкиной.

Столы для банкета накрыли в фойе театра. Рядом с Надей сидела ее подруга Ада, которая прилетела к ней на день рождения из США. Ровно через сутки возлюбленного Ады госпитализировали с коронавирусом. У Надежды тоже начался кашель, появилась температура. Она неделю лечилась дома, потом, когда совсем плохо стало, попросила доставить ее в Коммунарку.

Узнав о недуге звезды, коллектив ее театра сдал тесты на коронавирус, они оказались отрицательными. Пострадал только соведущий Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев, который тоже поступил в больницу с внезапной пневмонией и подозрением на коронавирус. Стилист предположил в беседе с «КП», что заразился от Надежды Георгиевны, но на подругу не в обиде, поскольку она на момент их последней встречи не знала, что больна.

«Так тяжело я никогда не болел»

Стас Михайлов пока тоже на карантине. Артист вышел из подмосковной клиники «Лапино», куда он попал с двусторонней пневмонией. Но финальный тест показал, что он все-таки переболел коронавирусом.

- Как себя сейчас чувствуете? - поинтересовались мы у певца.

- Пока есть слабость. После этого нужно месяц восстанавливаться. Потихоньку вхожу в режим.

- Какие первоначальные были симптомы? Температура, кашель?

- У меня пропало обоняние. Если у вас такой же симптом, не надо списывать это на аллергию, это уже звоночек начальной стадии болезни. У кого-то вирус проходит без особых симптомов. Кто-то просто кашляет. У третьих, как у меня, потеря обоняния, температура.

По словам Михайлова, он мог подхватить вирус в самолете на гастролях.

- Я почти неделю сам лечился, в итоге довел себя до двустороннего воспаления легких, - говорит артист. - Не нужно заниматься самолечением. При первых же симптомах желательно сразу сделать КТ (компьютерную томографию легких. - Ред.). Хорошо, что медики сразу отправили меня на КТ и, не дожидаясь результатов анализов, стали лечить вирусную пневмонию. Тем самым выиграли время. Спасибо всем врачам, которые находятся сегодня на передовой. Они сейчас принимают первый и страшный удар на себя, спасая наши жизни.

Хотя сначала у артиста была диагностирована пневмония, лечили его коронавирусной терапией.

- Первые два теста коронавирус не показали. Третий тест, когда была острая фаза, пограничный пришел, - рассказал «КП» Стас Михайлов. - Четвертый тест был уже отрицательным. Потом я сделал тест на наличие антител. Он уже показал, что коронавирусные антитела у меня есть. Мои догадки, что я все-таки переболел коронавирусом, подтвердил и Роспотребнадзор. Видимо, у тестов процент погрешности очень большой, и как они работают, я не понимаю. Если у человека слабая форма коронавируса, если эта гадость сидит где-то глубоко в глотке, тесты могут ничего не показать. А ведь эти люди могут быть разносчиками…

Предложил свою плазму для вакцины

- Я и до теста подозревал, что у меня коронавирус, - говорит Стас. - По ощущениям, как все протекало и как меня лечили. Так тяжело я не болел никогда. Пять дней я отлежал в больнице, потом меня дома лечили, докалывали - все вместе почти две недели. Сейчас у меня официально закончилось лечение, но врачи сказали, что я должен еще две недели избегать контактов.

После теста на антитела Стас Михайлов публично предложил врачам свою плазму для исследований, чтобы помочь в создании вакцины против коронавируса.

- Большая ошибка, что люди, выходя из больницы, сразу начинают обниматься с близкими. Даже если тебя выписали и тесты у тебя отрицательные, еще 10 - 12 дней ты носитель коронавируса, - объясняет певец.

Людмилу Нарусову увезли на скорой с пневмонией.Фото: ТАСС

Нарусову тоже лечили как от COVID-19

Мама Ксении Собчак Людмила Нарусова загремела в больницу в одно время с композитором Игорем Николаевым. И у обоих коронавирус не подтвердился.

- Мне сделали три анализа на вирус, и все отрицательные, - рассказала «Комсомолке» Нарусова. - У меня все началось с температуры. Вызвала врача, он меня послушал и сразу сказал, что у меня пневмония. Никаких болей и кашля не было. Я точно знаю, где я подхватила пневмонию. В бассейне кто-то окно открыл, а я не заметила, вышла из воды в мокром купальнике, и меня продуло. Сейчас меня уже выписали, сижу дома одна. Дочка рядом живет, она мне привозит продукты.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Из-за чего так много пациентов с воспалением легких?

За последний месяц многие российские звезды вдруг ни с того ни с сего заболели пневмонией, притом что коронавирус у большинства не выявили. «Может, вирус как-то мутировал?» - спросили мы у профессора-вирусолога.

- Мутация - настолько сложный и редкий процесс, что о нем даже не надо говорить, - объяснил вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев. - Почему так много пневмонии? Просто пришло ее время. Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет. Особенно пневмонией болеют пожилые люди, для них это частое заболевание. Есть или нет у них коронавирус, с дыхательной системой там уже не все в порядке. Это для них место наименьшего сопротивления, как мы, медики, говорим. Поэтому так много заболеваний пневмонией.

У Авроры нашли COVID-19.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто еще заразился

С подозрением на коронавирус попал в больницу и участник шоу «Последний герой» рэпер Птаха. Правда, коронавирус у артиста не нашли.

- Меня положили в больницу с воспалением легких, но потом пришел отрицательный тест и меня выписали, - рассказал «КП» Птаха.

А вот у телеведущей Авроры и ее мужа коронавирус подтвердили. По словам Авроры, она до сих пор не понимает, где они заразились.

- Еще три недели назад не было никакой самоизоляции и мы все жили обычной жизнью - работали, встречались с друзьями в кафе, ходили в магазины, - говорит она. - Так что вариантов заразиться было у всех ну очень много.