О причудах причесок на дому: легко ли постричься самой

Это только звучит не страшно. Те, кто меня знает, уже вздрогнули, потому что у меня с детства руки-крюки. Муж, садясь обедать, прячет от меня ножи и прочие острые предметы, чтобы, рассказывая что-то вдохновляющее, я не выколола ему глаз. Да что я тут объясняю! Видели старый ужастик «Эдвард Руки-ножницы»? Так вот, это я перед стрижкой.

Нормальных ножниц у меня в доме нет. Есть только маникюрные и для разделки курицы. Начать я решила с маникюрных. Челка - она же короткая? Буквально несколько движений - и у меня над бровями образовалось два неровных полукруга. Они были похожи... гм... на перевернутое сердечко.

Я представила, как муж спрашивает:

- А почему у тебя на лбу ж...? Ну то есть перевернутое сердечко?

И поняла, что пришел черед ножниц для курицы. Тут очень кстати я вспомнила совет своей парикмахерши: «Только не стриги челку идеально ровно! - Я с умным видом кивнула. - Скрути ее в жгут и отрежь! Тогда она будет выглядеть естественно». Я скрутила оставшееся от челки. Взяла куриные ножницы. Стриганула.

Ну что. Парикмахер была бы довольна. Самый придирчивый критик не мог бы упрекнуть меня в идеальной ровности! Естественная лесенка в разрушенном доме - так бы я назвала то, что осталось.

- К черту советы! - решила я. И сделала еще один взмах куроножницами.

Челка стала ровнее. Справа. Слева она все еще шла лесенкой, но я решила оставить ее так. Всегда можно сказать:

- Ой, здесь такой ветер! Все волосы растрепались!

Наконец, я приступила к главному. Полукружия у лица получились на удивление легко. Та же парикмахер говорила мне: «Не надо делать, как у китаянок, где все прически - из прямых линий».

Короче, китаянкам бы не понравилось.

Сзади я не доставала. Как можно стричь и одновременно держать второе зеркало? И я просто пощелкала ножницами на затылке наугад. В конце концов надо смотреть людям в лицо, а не поворачиваться к ним спиной! И тут я вспомнила, как парикмахер, уже закончив стрижку, состригает неровно концы - придает объем. Я взяла пряди волос, быстро защелкала.

И вот скажите, какой идиот придал ножницам для резки курицы такой размах? Всего-то раза три и нажала. А в прическе появились зияющие дыры. Особенно слева - там клок был вырван так, будто в меня вцепилась собака, немного помутузила и отгрызла часть волос. Я решила для симметрии выстричь такой же клок справа. Но промазала и хватанула кусок у самой шеи.

Дальше во избежание травм решила не экспериментировать. Посмотрела на себя в зеркало. И обнаружила, что сильно помолодела. Ну ведь солидные женщины не могут так хипстерски выглядеть? В этот момент в комнату зашел муж.

- Что делаешь?

- Стригусь! Как тебе?

Муж мельком глянул на мою новую прическу.

- Хорошо.

- А что хорошо, что? - жадно спросила я. Может, думаю, я наконец нашла свой стиль?

- Ну, ровненько. Аккуратно. Молодец. Обедать давай! - сказал муж.

Так я раскрыла их секрет. Девочки! Не платите бешеных денег парикмахерам! Мужики слепые! Или смотрят только на избранные места.