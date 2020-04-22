Рыбный день

Психологи уверяют: первый порыв всегда самый верный. Посмотрите, какая рыбка вам нравится. Она может «рассказать» о вашем внутреннем мире.

1. Вы жизнерадостная личность, стараетесь находить хорошее даже в самых нестабильных ситуациях. И вам это удается. Помогают выдающиеся умственные способности. Мозг моментально просчитывает варианты развития событий и предлагает лучшее решение. А еще вы отличный работник. Людей с быстрой и адекватной реакцией ценит начальство.

2. Вы отлично разбираетесь в людях. «Человек-сканер» - с первых же минут общения вам понятно, кто перед вами. Посулы, красивые слова и витиеватые размышления не собьют вас с толку. Вы видите цель и прекрасно понимаете, как ее достичь. Еще одна отличная ваша черта - это умение находить с людьми общий язык.

3. Вы душа компании. Способны любой день превратить в праздник. У вас особый взгляд на жизнь и уникальная способность видеть вокруг только хорошее. Вы получаете заряд энергии от общения и публичных выступлений. Этот заряд нужен в том числе для того, чтобы поддержать в себе жизненные силы. Как акуле надо плавать, чтобы дышать, так и вам нужно радоваться, чтобы чувствовать себя хорошо.

4. Вы человек-дзен. Такой бездне терпения можно только позавидовать! Вы готовы обстоятельно объяснять все, что нужно, еще раз и еще раз. Кажется, такие качества необходимы для педагогов. Но на самом деле вы желанный сотрудник везде. Потому как вы можете сохранить во время «Ч» холодный ум и принять верное решение.

5. Основательность и трудолюбие - главные черты вашего характера. Чтобы сделать дело хорошо, нужно потратить много времени. Впрочем, окружающие могут быть спокойны: переделывать не придется. Вы из той категории людей, что могут потратить полжизни на главное дело. Может быть, потому, что в глубине души вы считаете: «быстро - равно халтурно».

6. Вы очень любознательны. С годами в вас только больше разгорается желание учиться, осваивать новые навыки, умения, а вместе с тем покорять новые горизонты. Что всегда обещает карьерный рост.

Вы из каждого разговора стараетесь вынести пользу. Скорее всего, и сейчас у вас имеется план действий. Что тут сказать? Браво!

7. Ум, честь и совесть нашей эпохи. Вы человек слова. Сказал - сделал. И не важно, чего вам это будет стоить. Вы не оставите в беде или стесненных обстоятельствах тех, кто рядом с вами. Знаменитые слова Экзюпери, кажется, тоже были сказаны про вас: «Мы в ответе за тех, кого приручили».Способны поддерживать в трудную минуту. Идеальный друг!

8. Вы на ногах с самого раннего утра. Расписана каждая минута, в голове море планов. И вы почти всегда успеваете все воплотить в реальность. Ну а то, что не воплощается, отметается за ненадобностью. С такими людьми, как вы, можно свернуть горы! Главное, сами-то не забывайте иногда отдыхать.