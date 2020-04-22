Коронавирус в США, последние новости на 22 апреля 2020: число зараженных превысило 825 тысяч

Последние новости о коронавирусе в США на 22 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 825 041, скончались от COVID-19 уже 45 063 человека, а выздоровели - 75 538 человек.

С каждым днем число зараженных инфекцией растет. В штатах уже введен режим ЧС, который позволяет местным властям получать средства на борьбу с вирусом от федеральных. Ситуация осложняется тем, что почти весь запас средств защиты от инфекций из Национального резерва закончился, а нагрузка на медицинские учреждения достаточно высокая.

В Нью-Йорке зафиксировано больше всего смертей - 14 887 человек скончались от вируса. Власти пытаются сделать все, чтобы сдержать распространение инфекции - мэр города предложил горожанам фотографировать всех, кто нарушает режим самоизоляции, а затем посылать фото с адресом на специальный номер. На место сразу приедут полицейские.

Жители Нью-Йорка даже подали коллективный иск в суд на ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Они считают, что если бы еще на начальном этапе распространения болезни в городе ввели бы более строгие меры, ситуация не была бы такой тяжелой.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 22 апреля 2020 года, в стране прогнозируют вторую волну COVID-19, которая будет носить более тяжелый характер. Возможно, она начнется ближе к зиме, одновременно с эпидемией гриппа. Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд считает, что вспышка сразу двух заболеваний приведет к "немыслимой нагрузке" системы здравоохранения.

Также стало известно о том, что в рамках борьбы с распространением инфекции Дональд Трамп намерен ограничить въезд в США по рабочим визам на 90 дней.