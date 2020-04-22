Поверку счетчиков в связи с коронавирусом можно не проводить до конца года

Правительство приняло очередное решение о послаблениях из-за коронавируса: все квартирные счетчики можно не поверять до 1 января 2021 года. Если даже срок поверки истек, дергаться не надо — показания можно и дальше подавать по старым приборам. Такое решение принято в связи с пандемией: поверяльщики, которые ходят по квартирам, могут принести заразу.

- Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустои ка (штраф, пени) не взыскивается, - сообщили «КП» в пресс-службе Росаккредитации.

В Росстандарте и Росаккредитации также напоминают, что гражданам может поступать ложная информация от всяких недобросовестных компаний — которые активно названивают по квартирам. До конца года можете с такими товарищами даже и не разговаривать. Если они вам в ближайшие месяцы будут рассказывать про обязательную поверку — это мошенники. Компании же, которые реально вправе оказывать услуги по поверке (имеют на это аккредитацию), теперь обязаны вас предупреждать, что тратиться на такие работы до конца года нет необходимости — если вы сами к ним за этим обратитесь. Разъяснения на этот счет компаниям Росаккредитация и Росстандарт разослали 21 апреля (копия письма есть у «КП»).

Предупредите об изменениях своих пожилых родственников — пенсионеры чаще всего становятся жертвами лже-поверяльщиков.