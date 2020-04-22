"Потратила на пластику 12 миллионов": двойник Ольги Бузовой покоряет Тик-Ток и Инстаграм

Байка о том, что у Ольги Бузовой есть двойник, подменяющий ее на концертах, давно уже гуляет по Сети. Бузова, мол, из каждого утюга - штампует хиты, как горячие пирожки, снимается в рекламе, записывает ролики для соцсетей, проводит прямые эфиры, выпускает одежду/водицу/бижутерию, ведет "Дом-2"... Чтобы все успеть, надо, как минимум, раздвоиться!

Оказалось, в этой шутке есть доля правды. У Бузовой действительно есть двойник, который отчаянно добивается ее внимания. Некая девушка по имени Оля уверяет, что потратила 12 миллионов на пластические операции, чтобы стать точной копией звезды: изменила нос, глаза, скулы и якобы даже уменьшила грудь (!).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kp.ru/video/embed/774682" frameborder="0"></iframe> Двойник Бузовой покоряет Тик-Ток.

В Инстаграме у НеБузовой всего около 1000 подписчиков, а вот в Тик-Токе, где двойник развела куда большую активность, уже почти 100 тысяч. Впервые девушка заявила о себе в октябре прошлого года, и с тех пор делает все возможное, чтобы Бузова ее "признала": снимает видео под ее песни, мастерит коллажи, умоляет ответить... При этом звезда "Дома-2" как-то даже лайкала видео поклонницы, но лично они так и не общались.

ne_buzova86 Вот она я дуэт с @buzova86 Я люблю тебя #бузова #олябузова #бузоварулит #бузоватоп #buzova

- Меня тоже зовут Оля, мне 24 года, - рассказала о себе НеБузова. - Я метиска, живу в разных городах - везде по месяцу, не больше. На улицах меня часто путают с Бузовой, фотографируются. Я пыталась попасть в "Дом-2", но меня не взяли...

Между тем, в эту красивую легенду верят далеко не все. Одни скептики считают, что две Оли ничуть не похожи, другие разглядели грим вместо реальных синяков от пластических операций, третьи - и их большинство - и вовсе уверены, что под Бузову косит парень. Особенно пользователей соцсетей смущает голос: даже в измененном виде на женский он не похож. Возможно, поэтому двойник и перестала разговаривать в своих видео.

- После многочисленных операций у меня проблемы со связками, - объясняет сама НеБузова.