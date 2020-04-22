"Я убегал из дома и ночевал в "Останкино": Иосиф Пригожин рассказал, как жил до Валерии

Известный продюсер и муж певицы Валерии стал очередным звездным гостем Арины Шараповой в эфире радио "Комсомольская правда". В своем новом шоу теле- и радиоведущая каждый день "ходит" на чашечку кофе к своим друзьям.

- Как думаешь, какой будет музыка после после коронавируса, каких революций ждать? - поинтересовалась Шарапова у Пригожина.

- Знаешь, революция в музыке ведь давно произошла, - поделился своим мнением продюсер. - Дело все в том, что сегодня музыка стала как «Макдональдс» - каждую минуту бутерброды с рыбой, с мясом, с икрой... Какой хочешь бургер, чизбургер. Эти все штуки вылетают просто, их такое количество! И, самое главное, если раньше было две-три радиостанции, два-три канала, сегодня четыреста, тысячи радиостанций!

Но я был готов к тому, что работать придется на расстоянии. И наша индустрия уже давно так работает. В 2008 году, когда мы построили студию, мы уже записывали альбом в Америке, но голос писали в России. И сейчас даже студия у меня установлена дома. Мы записываемся дома, отправляем все материалы и делаем, например, мастеринг в Америке, в Англии.

Однако, с тем, что концерты и шоу окончательно уйдут в онлайн, Иосиф Пригожин не согласен. Он уверен, что Интернет не способен заменить живое человеческое общение.

- Иосиф, я тут прочитала, что изоляция приводит к росту домашнего насилия. Собственно, сегодня об этом целое утро говорят. Скажи, как у тебя дома?

- У меня прекрасно. У меня любовь дома царит. Может, если бы у нас квартира была чуть поменьше, было бы хуже. Но Лера занята литературой, она на спорте, занята 24 на 7. Знаешь, отличница и комсомолка. К ней еще надо на прием записаться, что называется! И я занят своим делом. Естественно, мы вроде бы живем дома, но не встречаемся. Вот такая у нас ситуация. У нас нет времени ругаться.

Вот в прошлой жизни я убегал из дома и жил на работе. Я ночевал в «Останкино» на десятом этаже. И мне это нравилось. Это были 1998 - 2000 годы.

- Да, я помню, ты там все время был.

- Я даже уходить не хотел! Вопрос заключается в том, что, конечно, мужчина - это особый субъект. Но от женщины тоже многое зависит. Вопрос встречного движения. Если люди друг другу уступают... Вот у нашего Арсения, например (младший сын певицы Валерии. - Ред.), есть девушка. Будем надеяться, что это невеста. И было день рождения... И было так комфортно! И ему комфортно, она ему не мешает работать, жить и дышать.

- Сейчас многие стараются демонстрировать достаток в соцсетях. Как по-твоему, это уместно? Не аморально?

- По мне, это можно показывать лишь в одном случае - если хотя бы 70% населения живет благополучно. Я вот сейчас не выпендриваюсь не потому, что хочу показаться кем-то. Дело в том, что у нас есть красивая машина, на которой мы ездим. У меня был юбилей, друзья скинулись. Но мне даже порой неловко ездить на такой красивой машине, хотя я о ней мечтал. Понимаешь? Но эта неловкость внутри-то есть, а снаружи кажется, что вот понтуется, наверное.

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