Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда: Нас ждет большая и ответственная работа по развитию российского казачества

- Создание Всероссийского казачьего общества стало фактором, объединившим реестровых казаков и общественников, или поводом идеологической конфронтации между ними?

- Устав Всероссийского казачьего общества утвержден президентом страны 4 ноября 2019 года. В нем конкретно определены цели и задачи организации, учредителями которой являются 11 реестровых казачьих войск, располагающихся на территории 79 субъектов РФ. Одной из таких задач является организация взаимодействия между реестровыми казачьими войсками и общественными казачьими организациями. В реестре на сегодняшний день насчитывается около 180 тысяч казаков, а общественников - более 600 тысяч. Но и те и другие являются патриотами своей страны, нам небезразлично будущее России. Реестровые казаки взяли на себя обязательства по несению госслужбы, а казачьи общественные организации таких обязательств не берут. Но наша совместная деятельность будет направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие системы казачьего образования.

- Что будете делать вместе?

- В память о героическом прошлом казачьих предков мы будем организовывать и проводить поминовения. Вместе будем заниматься наставнической деятельностью, проводить спортивные мероприятия и заниматься работой по созданию Союза казачьей молодежи России. Отношения должны выстраиваться таким образом, чтобы были серьезные результаты и консолидирующая деятельность, направленная на развитие российского казачества. Сейчас мы в начале совместного пути, но не всем это приходится по душе. Есть казаки, которые вроде и ратуют за казачество, но на самом деле подвергают агрессивной критике любое начинание, направленное на сближение реестровых казачьих войск и общественных организаций. Трудно понять, что движет мыслями таких людей, и хочется увидеть, что они сами сделали полезного, кроме написания разного рода пасквилей. Объединение реестрового и нереестрового казачества находит отражение и в проекте ФЗ «О развитии российского казачества», и в Стратегии развития российского казачества до 2020 года, утвержденной президентом страны. Уверен, что будущее казачества в объединении казаков реестра и общественников по тем направлениям, которые я назвал. Эта работа будет направлена на благо жителей страны и на благо великой России.

Н. А. Долуда с первым заместителем И. В. Казарезовым, Владыкой Кириллом, атаманами казачьих войск и председателем Совета стариков Г. Д. Бухтияровым на первом Совете атаманов Всероссийского казачьего общества. Фото: Александра Щербакова.

Обстановка в войсках - преимущества и недоработки

- Вы совершили ряд поездок в реестровые казачьи войска. Можете дать оценку работе войск, в которых удалось побывать?

- На самом деле, чтобы понять истинную картину происходящего в казачьих войсках и объективно оценить обстановку по выполнению уставных требований, необходимо побывать на местах, пообщаться со стариками, атаманами и казаками, встретиться с представителями региональных и муниципальных органов власти, руководителями правоохранительных органов, казачьих общественных организаций. Я планирую объехать все реестровые казачьи войска, а также самостоятельные казачьи округа и отделы, внесенные в государственный реестр. Уже побывал в Волжском, Оренбургском, Центральном казачьих войсках и Балтийском казачьем округе Калининграда. Участвовал в выборном круге Всевеликого войска Донского, в учредительном круге Черноморского казачьего войска в Симферополе. Повстречался с руководителем Ставропольского края и заместителем полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, с которыми обсудили вопросы проведения выборного круга в Терском казачьем войске и обстановку в нем. Также провел рабочую встречу с атаманами самостоятельных реестровых казачьих отделов и округов, находящихся на Северо-Западе страны (Санкт-Петербург, Калининград, Псковская и Вологодская области, Республика Карелия). Обсудили перспективы развития казачьих обществ на указанных территориях.

Хочу отметить главное: как бы сложно ни было атаманам всех уровней организовывать и проводить свою работу, казачество несет службу, занимается воспитанием подрастающего поколения, - зачастую только за счет своего энтузиазма, преданности казачьей идее, опираясь на традиции и заветы наших предков.

Регионам - быть внимательнее

- То есть на местах пока нет четкого понимания, как надо работать?

- К сожалению, часто руководители региональных и муниципальных органов власти не используют потенциал казачества для решения стоящих перед ними задач. В Оренбурге и Самаре со стороны власти были даны обещания о выделении помещений под штабы и о назначении атаманов казачьих отделов на должности начальников управления структур областной власти, курирующих казачество. Но пока обещанное осталось на уровне слов. На мой взгляд, одной из главных проблем является то, что в структуре региональных властей зачастую деятельность казачества курирует один из вице-губернаторов, совершенно непонимающий казачьей жизни и стоящих перед нами задач. Надеюсь, что с принятием решения президентом страны об образовании Всероссийского казачьего общества все руководители субъектов страны увидят этот государственный посыл и по-другому начнут относиться к казакам. Что касается участия в охране общественного порядка, то в тех казачьих обществах, где я побывал, пока низкие показатели. Кроме того, кое-где охрана общественного порядка осуществляется в полевой форме одежды, что просто недопустимо. Для каждого реестрового казачьего войска руководством страны установлена своя форма одежды, и именно в ней положено нести службу.

Казачьи школы и классы во многих регионах единичные. Нет ни одного казачьего кадетского корпуса в Оренбургской области и Ставропольском крае, где исторически глубокие казачьи корни. В Волжском казачьем войске в Самаре корпус находится под ведомством минобразования области и никакого взаимодействия с казачьим обществом не имеет. Кадетский корпус носит казачий статус, но таковой составляющей не имеет. Также в структуре органов власти этих областей отсутствуют подразделения, курирующие казачество, что, безусловно, вызывает удивление.

Далеко не в каждом реестровом войске должным образом уделяется внимание вопросам казачьей экономики. В качестве положительного примера приведу создание казачьего торгово-перерабатывающего предприятия в Оренбургской области. Проведена очень серьезная, нужная работа в городском казачьем обществе.

Реестровым казачьим войскам необходимо иметь свой официальный сайт, чтобы жители регионов знали и видели, чем занимаются казаки и какие задачи они решают. Благодаря конкретным делам формируются авторитет и уважение.

КСТАТИ

Равняться на Кубань

- Есть войска, с которых можно брать пример?

- Хорошие результаты дает взаимодействие Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского с региональной властью. Уверен, что к этому необходимо стремиться всем регионам. В структуре Администрации Краснодарского края создан департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывниками. Атаман войска является заместителем губернатора. Тридцать атаманов РКО работают на должности замглавы района, многие атаманы первичных казачьих обществ работают главами сельских поселений. А значит, вертикаль управления казачьими обществами выстроена грамотно, с использованием административного ресурса. Ежегодно на военно-полевые сборы выходят около 7000 казаков, 1830 казаков следят за общественным порядком совместно с МВД, охраняют леса от незаконной вырубки, занимаются противопожарной безопасностью, следят за порядком на курортах. Также на Кубани налажена и наставническая работа, казаки занимаются с детьми в казачьих школах, кадетских корпусах, рассказывают об истории, культуре, обычаях и традициях казачьего народа.

Почти 90% населения края поддерживает развитие кубанского казачества. Потому что и губернатор, и администрация края, и парламент, и главы районов, и атаманы всех уровней находятся в единой упряжке по выполнению задач, стоящих перед регионом и казачеством.