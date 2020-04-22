В Европы спортсменов выпустили из-под самоизоляции в парки и на стадионы

Борьба с коронавирусом в разных странах идет с разным успехом. Тем не менее некоторые из государств Европы считают, что пик пандемии у них пройден, и они идут на некоторые послабления в самоизоляции. Кое-где открылись парки и беговые дорожки, а спортсменам разрешили тренироваться, правда с ограничениями.

Так, к примеру, в Чехии разрешили тренировку профессиональным спортсменам на отрытом воздухе, но только небольшими группами.

У жителей Словении зеленый свет включили перед бесконтактными видами. Можно играть в теннис, гольф, кататься на велосипеде, заниматься йогой. При этом спортсмен может находится на улице не больше часу, зато без защитной маски. И еще важное дополнение – нельзя жать руку своему сопернику, как, например, это принято в том же теннисе.

Разрешили индивидуальные тренировки на открытом воздухе и на Украине. При этом есть пояснение, что рядом спортсменом может быть не более одного человека, тренера или врача.

В Молдавии о новом порядке тренировок сообщил сам премьер-министр.

"Разрешается возобновить индивидуальные тренировки на открытых площадках членам национальных сборных, но с обязательным обеспечением соблюдения норм для сокращения распространения инфекции COVID-19", - написал Ион Кику на своей странице в соцсетях.

Словом, постепенно жизнь берет свое. Но не спровоцируют ли подобные вольности новый виток болезни? В большинстве стран, в том числе и России, пока действуют более строгие ограничения по занятиям спортом и в всем советуют поддерживать форму дома.