ВЦИОМ: Две трети россиян 22 апреля пришли бы проголосовать за поправки в Конституцию страны

В середине апреля ВЦИОМ провел телефонный опрос 1600 россиян. Всероссийский центр изучения общественного мнения пытался выяснить мнение сограждан: пришли бы они голосовать за поправки в Конституцию, над которыми столь активно трудились в феврале и марте законодатели и общественники, пройди голосование, как прежде и планировалось, 22 апреля 2020 года?

Потенциальная явка, по данным этого исследования, могла бы составить не менее 52% от числа тех, кто имеет право голоса. Причем 47% опрошенных точно пришли бы. Еще 19% респондентов серьезно бы подумали: высказаться или манкировать. 15% принявших участие в исследовании точно не пошли бы отдавать свой голос за изменения в основной закон страны.

Интересно, что среди готовых выразить собственное мнение две трети собирались сказать поправкам в Конституцию «да!».

Специально для «Комсомольской правды» руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» итоги данного опроса ВЦИОМ.

- Вы полагаете, данные опроса по теме, не связанной с эпидемией, проведенные в разгар карантина, могут считаться достаточно корректными?

- Ну... все не совсем так. Не стал бы оценивать работу коллег именно с такого угла зрения. Чуть менее половины готовых прийти и высказаться по поправкам в Конституцию — эта цифра может представляться более-менее корректной. 19 процентов сомневающихся — может да, а, может, и нет.

- Ситуация неординарная — и итоги могут быть не вполне ординарными?

- Любые опросы накануне или во время больших событий, затрагивающих всю страну — показывают цифры, как правило, завышенные. Вмешаться может любой фактор: плохая погода, кто-то заболел, сам передумал — много составляющих. Я бы не ориентировался жестко на то, что половина собиралась на голосование. Что касается жителей крупнейших городов страны — там процент голосующих вероятно оказался бы ниже.

- Вы это связываете с тем, что многих людей в мегаполисах поправки в Конституцию волнуют меньше, чем то, что у них в холодильнике и то, что за окном?

- Голосование по поправкам в основной закон страны считаю, точно стоит не на первом месте в умонастроениях граждан. Давайте все признаем: сейчас речь идет об устройстве повседневного быта миллионов людей. И многие полагают, что эти поправки мало что решают - в контексте сегодняшней ситуации.

- Проводись такой опрос месяц спустя после карантина - картина оказалась бы иной?

- Все зависит от вашего оптимизма - либо пессимизма. И постановка вопроса, вероятно, звучала бы иначе — в условиях, когда ситуация стабилизировалась и наметился выход из кризиса. И тогда для большинства россиян, потенциальных участников этого действа, действительно, актуально было бы принять участие в подобном голосовании...