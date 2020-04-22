Тайная внучка Владимира Высоцкого выросла красавицей

Владимир Высоцкий несколько лет состоял в отношениях с актрисой Татьяной Иваненко. Они познакомились в Театре на Таганке. Об их романе знала вся театральная тусовка. Артистка забеременела от Владимира Семеновича. В 1972 году на свет появилась внебрачная дочь певца Анастасия.

Татьяна Иваненко, которую за красоту называли советской Брижит Бардо, после рождения девочки ни на чем не настаивала. Владимир Высоцкий не стал официально признавать ребенка, но и опровержений не делал. При рождении малютку записали как Анастасию Владимировну Иваненко.

Анастасия закончила факультет журналистики МГУ и вышла замуж, а в 1999 году на свет появилась ее дочь Арина Сахарова. Тайная внучка Владимира Высоцкого живет на юго-западе Москвы, где окончила школу с углубленным изучением французского языка.

ari_sahar Жду яростные комментарии типа "фуу, накачала губы". Ничего не качала

Сейчас она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Ей 21 год, она выросла настоящей красавицей. У нее прекрасная фигура, длинные волосы и лицо модели с обложки.

К слову, ни Татьяна, ни ее дочь Анастасия, ни внучка не дали ни одного интервью о родстве с легендарным артистом. Татьяна Иваненко живет в своей квартире на Фрунзенской, это жилье ей в свое время дали от Театра на Таганке. У дочери Высоцкого Анастасии своя отдельная квартира. А Арина живет вместе с прабабушкой.

ari_sahar Ведь ты не в зоне моих скандалов или тех же планов, я в твоих - подавно

В последнее время у бывшей возлюбленной Высоцкого возникли серьезные проблемы со здоровьем. По словам соседей, они практически не видят актрису. Она редко покидает квартиру и практически ни с кем не общается. Два года назад светским хроникерам удалось дозвониться до Иваненко, чтобы узнать о ее самочувствии. Ответ был очень лаконичным. "Мне плохо, непонятно, что ли? Я не могу стоять даже", - ответила Иваненко и бросила трубку.