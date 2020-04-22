Мужчины больше рискуют потерять работу из-за коронавируса, чем женщины

Бюджетница со скромной зарплатой и должностью в одночасье стала главной кормилицей в семье. Муж-предприниматель сидит без работы и заработков дома, а из-за закрытия детсадов и школ, дети теперь на нем. Такие же реальные истории происходят в семьях, где женщина работает в образовании, здравоохранении или торговле продуктами — там традиционно занято больше представительниц слабого пола. Это подтверждают статистические данные и экономические исследования.

- По данным Росстата получается, что в «бюджетных», «удаленных» секторах и в сфере торговли работало около 69% всех женщин и 52% всех мужчин. Такой перекос вызван, гораздо более высокой занятостью женщин по сравнению с мужчинами в сферах здравоохранения и образования (соотношение полов 4 к 1 в пользу женщин), - заключает своей статье «COVID-19 и гендерное неравенство» профессор финансов Российской экономической школы Ольга Кузьмина. - В целом это может означать, что риск потери работы сейчас выше для мужчин, а не для женщин.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов проводит аналогию с 90-ми, когда очень часто семьи кормили именно женщины.

- История повторяется. До распада СССР основными добытчиком были мужчины, занимались самыми высокооплачиваемыми видами деятельности, в том числе работая на рабочих специальностях, а заработок женщины был в дополнение, - вспоминает профессор. - А в 90-е, когда встали заводы, выяснилось, что единственным кормильцем стала женщина. И это, кстати, была одна из основных причин сверхсмертности среди мужчин от алкоголизма, наркомании и депрессии. Потому что мужчины сложнее переносят кризисную ситуацию. Но тот кризис растянулся на годы. Ситуация вокруг коронавируса, благо, длится намного меньшее время.

Экономист согласен, что сейчас роль женщины меняется. Слабый пол будет больше работать и испытывать перегрузки. Мало того, что трудится приходится больше, особенно на удаленке, где рабочий день превратился в резиновый. Так еще и работа по дому никуда не делась. И уделять время детям все равно придется. А также выдерживать разлады с супругом, пребывающем в депрессии.

- На этом фоне могут возникать семейные конфликты, рост домашнего насилия, психологическая напряженность и серьезная усталость женщин, так как на них ложится повышенная нагрузка, - констатирует профессор. - Это грозит снижением производительности труда, эмоциональным выгоранием, которое провоцирует развитие психосоматических заболеваний, увеличению и обострению психических.

Эксперт добавил, что все это носит временный эффект. Кризис всегда преодолевается и все возвращается на круги своя.

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