«Га», «гу», «зю»: Константин Хабенский на карантине раскрыл секрет, как учит язык младшей дочери по заветам Йети

Многие нелюдимые селебрити, что с пренебрежением относятся ко СМИ и говорят только тогда, когда им это нужно, вдруг ожили на карантине. Один из самых закрытых актеров России Константин Хабенский, к примеру, пообщался по видеосвязи со своим другом, литератором Александром Цыпкиным. И рассказал много необычного.

khabensky_fund Сегодня мы запускаем благотворительную акцию

ПРО ЗАКРЫТИЕ СПЕКТАКЛЯ «КОНТРАБАС»

«По кино и театру не скучаю. Внезапный стоп-кран — это поначалу непривычно. Первые три дня приходишь в себя и пытаешься остановить от дел. Но затем начинаешь читать книги и входить в другой ритм. Я вошел. Что касается «Контрабаса», планировал завершить этот сезон (в МХТ им.Чехова) и сказать ему спасибо, потому что надо уходить из спектаклей, когда они в хорошей форме, а не разваливаются. Но придется продлить. Гастроли перенесены на октябрь. Так что часть спектаклей будет играться, но это будут заключительные спектакли. В Питере у нас пройдут спектакли, которые станут последними».

ПРО ГРЕЧКУ

«Гречу (так говорят ленинградцы) я посадил на детской площадке на даче. Гречишное поле. Как только закончатся запасы, будем жать».

ПРО ЖЕНУ И ДЕТЕЙ

olga.litvinova.1 Втянули животы и на концерт Би2 Только тссс , концерт без зрителей.. ,

«Я пристраиваюсь (к общению в круглосуточном режиме). У меня два варианта. Развиваю фантазию, рассказывая старшей дочке (трехлетней Саше — от актрисы Ольги Литвиновой). С той, которая помладше и только научилась ходить (имя второй дочери пара не раскрывает, ей чуть больше года), пытаюсь учить ее язык. Это же отдельная история. «Га», «гу», «уииихаи», «зюю». Есть такой фильм у Спилберга «Йети». И там инопланетный Йети изъяснялся, как я понимаю сейчас, на языке детей, которые еще не научились говорить. Так что я изучаю язык Спилберга».

olga.litvinova.1 Всегда думала о девочке! Теперь думаю, куда она меня поведет )

ПРО КОРОНАВИРУС

«Не буду вещать и говорить за всех. Оттолкнусь от природы. Многие животные — атмосферная часть нашей планеты, чуть-чуть вздохнула. Это важно. Что касается меня, бесконечный бег, марафон от июля до июля, к которому я приспособился и люблю, заставил меня выдохнуть. И подумать на предмет того, зачем, что дальше и надо ли. Кого мы любим, за что мы ненавидим. Кричать, биться и выбегать на улицу с криками: «Ну когда же ты закончишься?!» не надо. Саблю нужно положить на колени, сесть в креслице и подумать: для чего эта сабля, нужна ли она мне и точно ли я всадник, а не странник с посохом».

ПРО ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Я не хожу к Андрею Малахову в программу «Привет, Андрей!» или в другие вечерние программы на Первом канале».