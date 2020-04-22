Сердцу прикажешь: три небанальных способа снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания – печальные лидеры в статистики причин смерти во многих странах. Но снизить риски инфарктов и инсультов реально. Исследования показывают, что порой даже обычные привычки помогают избежать проблем с сердцем.

Совет:

Принимайте чаще теплую или горячую ванну

Кто советует:

Центр общественного здравоохранения Японии

Теплые или даже горячие ванны – культ Японии. Традиции берут начало от термальных источников, и продолжаются в «офуро» - деревянных банях-бочках, наполненных горячей водой. Японцы искренне уверены, что их баня лучшее средство почти от всех болезней: она улучшает работу почек, снимает ревматические боли, лечит простуду и даже разглаживает морщины. И не жалеют денег, чтобы подтвердить это научно. Одно из таких исследований касается влияния горячих ванн на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперимент длился целых двадцать лет, а участие в нем на старте принимало 43 000 японцев. Возраст участников на начало исследования составлял от 45 до 59 лет. Все они отчитывались, какие лекарства принимают, насколько часто занимаются спортом, соблюдает ли какие-либо диеты, и есть ли у них вредные привычки, такие как курение, например. Но особое внимание удалялось тому, принимают ли участники горячую ванную и как часто.

Результаты исследования оказались неожиданными даже для японцев: при прочих равных риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже инсульта для тех, кто ежедневно или через день принимал теплую или горячую ванную, оказался ниже на 28 процентов, чем тех, кто лежал в теплой воде раз-два в неделю! Более того, чем горячее была вода, тем риск становился меньше.

Связано это с тем, что горячая вода оказывает на сердце примерно такое же влияние, как физические нагрузки. Плюс к тому более здоровый сон после купания и общее психологическое состояние. «Мы обнаружили, что частое купание в ванне было значительно связано с более низким риском гипертонии», - отмечают исследователи.

При этом осторожные японцы дают еще один дельный совет: не надо бухаться сразу в горячую воду. В ванну рекомендуется погружаться постепенно или уже лежа в ней нагревать воду постепенно.

Совет:

Сидите на корточках

Кто установил:

Университет Южной Калифорнии

Если вы заходите в свой двор и видите там молодых людей, сидящих на корточках, не пугайтесь сразу. Возможно, они знакомы с исследованиями Университета Южной Калифорнии или африканским племенем хадза. И отдыхая в такой позе «на кортах», лишь снижают риск сердечных заболеваний.

Фото: Shutterstock

А все началось с того, что исследователи не нашли у людей хадза, проживающих на севере Танзании маркеров сердечных заболеваний, которые распространены у людей в промышленно развитых странах. Стали разбираться в чем дело. Поначалу думали, что хадза, до сих пор занимающиеся охотой и собирательством, много передвигаются и за счет физической активности спасаются от проблем с сердцем. Но исследования показали, что хадза любят отдохнуть не меньше, чем люди западного мира, и 10-12 часов в день проводят в покое. Но попутно выяснилось, что на отдыхе африканцы любят сидеть именно на корточках, и их мышцы ног все время находятся в тонусе. А такая слабая, но постоянная физическая активность – лучшая профилактика сердечных заболеваний.

Совет:

Ухаживайте за зубами и вовремя их лечите

Кто установил:

Конференция кардиологов США и ОАЭ

Кардиологи давно с подозрением косятся в сторону людей, у которых не хватает зубов. И вот все их самые мрачные подозрения подтвердились. Специальные исследования показали, что лишь у 7 процентов сердечников есть полный набор зубов.

В исследовании приняли участие 316 588 участников из США старше 40 лет и моложе 79 лет. И выяснилось, что даже с учетом вредных привычек, образа жизни и прочих корректирующих факторов, у 28 процентов из тех, кто имел сердечно-сосудистые заболевания, не хватало зубов. Так кардиологи установили связь между проблемами сердца и состоянием парадонта - десневых тканей вокруг зуба, благодаря которым зуб держится и не выпадает. Так что если у вас не хватает даже пары зубов, и вы их потеряли не в боксерском поединке – вы в группе риска.

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