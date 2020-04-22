2020-04-22T21:29:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция вокзалов в Москве: Как Центр по проведению спасательных операций особого риска сражается с коронавирусом

Наш фотокорреспондент Владимир Веленгурин посмотрел, как работают спасатели [фото]
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В борьбе с коронавирусом участвуют все. И где передний край этой войны, а где тыл и не разобраться. Только с помощью коллективного и комплексного подхода можно одержать победу.

МЧС как всегда в чрезвычайных ситуациях на острие событий. Только с начала апреля спасатели продезинфицировали более 2 миллионов квадратных метров зданий и сооружений, обработано около 2 тысяч километров дорог, более 240 лечебных учреждений, свыше тысячи объектов соцобслуживания.

Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ является по факту своеобразным спецназом. Его спасатели участвовали в крупнейших и сложнейших спасательных операций в мире и стране. И сейчас спасатели «Лидера» проводят не менее масштабные работы. За несколько дней ими были продезинфицированы железнодорожные вокзалы Москвы.

Людей сейчас на вокзалах не много. Большинство помещений во время обработки, можно и не перекрывать. Они все равно пустые. Обработка ведется растворами на основе хлора. Концентрация обрабатывающей жидкости такова, что она убивает вирус, но не опасна для людей.

В помещениях большой площади и на улице работают с мощными разбрызгивателями с бензиновыми моторами ранцевого типа. Они создают мощную струю, которая позволяет быстро обеззараживать большие площади. В снаряженном виде такое устройство весит около 30 кг.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для небольших помещений и точечных объектов используют и ручные разбрызгиватели. Не сложные и эффективные средства борьбы с коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Буквально сразу после обработки помещения доступны для людей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зале Ярославского вокзала проходит дизенфекция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зале Ярославского вокзала проходит дизенфекция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обработка достопримечательностей Рижского вокзала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обработка достопримечательностей Рижского вокзала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы на Белорусском вокзале. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы на Белорусском вокзале.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обрабатывают даже скульптуры. Ведь есть охотники все попробовать руками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дезинфекция ранцевыми разбрызгивателями на больших площадях вокзалов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обработке подвергается не только залы, но турникеты, камеры хранения, вокзальные магазины, схемы метро и карты города, территория платформ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа спасателей не мешает работе вокзальных служб и правохранительным органам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все работы проводятся быстро и не мешают штатной работе вокзалов. Всю заправку емкостей спасатели осуществляют самостоятельно и своими материалами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защитные костюмы легкие и не сковывают движения при в работе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Радиацию не несем, насекомых не подбрасываем»: откровения дезинфектора о коронавирусе, крысиных укусах и клопах-вампирах
Журналисты «КП-Самара» узнали у специалиста, почему просто так заливать белизной все углы опасно, а выводить тараканов самостоятельно - бесполезно
Новости 24
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что нет данных о заражении коронавирусом повторно
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина