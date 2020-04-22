Дезинфекция вокзалов в Москве: Как Центр по проведению спасательных операций особого риска сражается с коронавирусом

В борьбе с коронавирусом участвуют все. И где передний край этой войны, а где тыл и не разобраться. Только с помощью коллективного и комплексного подхода можно одержать победу.

МЧС как всегда в чрезвычайных ситуациях на острие событий. Только с начала апреля спасатели продезинфицировали более 2 миллионов квадратных метров зданий и сооружений, обработано около 2 тысяч километров дорог, более 240 лечебных учреждений, свыше тысячи объектов соцобслуживания.

Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ является по факту своеобразным спецназом. Его спасатели участвовали в крупнейших и сложнейших спасательных операций в мире и стране. И сейчас спасатели «Лидера» проводят не менее масштабные работы. За несколько дней ими были продезинфицированы железнодорожные вокзалы Москвы.

Людей сейчас на вокзалах не много. Большинство помещений во время обработки, можно и не перекрывать. Они все равно пустые. Обработка ведется растворами на основе хлора. Концентрация обрабатывающей жидкости такова, что она убивает вирус, но не опасна для людей.

В помещениях большой площади и на улице работают с мощными разбрызгивателями с бензиновыми моторами ранцевого типа. Они создают мощную струю, которая позволяет быстро обеззараживать большие площади. В снаряженном виде такое устройство весит около 30 кг.

Для небольших помещений и точечных объектов используют и ручные разбрызгиватели. Не сложные и эффективные средства борьбы с коронавирусом.

Буквально сразу после обработки помещения доступны для людей.

В зале Ярославского вокзала проходит дизенфекция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обработка достопримечательностей Рижского вокзала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работы на Белорусском вокзале.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обрабатывают даже скульптуры. Ведь есть охотники все попробовать руками.

Дезинфекция ранцевыми разбрызгивателями на больших площадях вокзалов.

Обработке подвергается не только залы, но турникеты, камеры хранения, вокзальные магазины, схемы метро и карты города, территория платформ.

Работа спасателей не мешает работе вокзальных служб и правохранительным органам.

Все работы проводятся быстро и не мешают штатной работе вокзалов. Всю заправку емкостей спасатели осуществляют самостоятельно и своими материалами.

Защитные костюмы легкие и не сковывают движения при в работе