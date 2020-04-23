Программу софинансирования модернизации ЖКХ пора тиражировать на всю страну

Жилье граждан должно быть теплым, из крана идти пригодная для питья вода, а коммунальные стоки качественно очищаться - это необходимые требования к современному жилью и коммунальной инфраструктуре. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве городов России имеются проблемы с качеством коммунальных услуг. Основная часть котельных, теплосетей, систем водоснабжения и водоотведения строилась еще при Советском Союзе, и их необходимо привести в соответствие действующим нормативам и нужным мощностям. Регионам требуется масштабное обновление ЖКХ, на осуществление которого средств муниципалитетов и областных бюджетов не хватает, а для инвесторов такие проекты зачастую являются убыточными.

Сегодня в стране действует несколько государственных программ поддержки проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Но на практике наиболее эффективным инструментом государственной поддержки развития коммунальных систем является бюджетное софинансирование проектов, которое позволяет покрыть инвестору часть капитальных затрат на строительство новых объектов или реконструкцию действующих. Уже несколько лет этот механизм развивает госкорпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

ПРОГРАММА ФОНДА

Фонд ЖКХ помогает реализовывать проекты в малых и средних городах, покрывая до 60% капитальных затрат на новые котельные, очистные сооружения и теплосети, практически не окупаемые с точки зрения частных инвесторов.

Такое финансирование - не единственный механизм государственной поддержки Фондом ЖКХ. Организация также возмещает часть процентной ставки по кредитам и облигационным займам, привлеченным для финансирования проектов, и выделяет средства непосредственно на подготовку проектов.

Оформить заявку на финансирование за счет средств Фонда ЖКХ в целом не сложнее, чем собрать типовые документы для привлечения кредита. Специалисты организации всегда готовы проконсультировать и оказать поддержку регионам в подготовке всех необходимых документов. Однако необходимо обратить внимание на некоторые нюансы.

Фонд не поддерживает проекты, которые могут быть профинансированы за счет других госпрограмм и нацпроектов. Тем более, если для окупаемости проекта предлагается повысить тариф выше, чем предусмотрено установленными индексами совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Поэтому на помощь могут рассчитывать лишь некрупные населенные пункты, не имеющие возможности самостоятельно реализовать проекты или привлечь к решению проблемы частных инвесторов. Получить финансирование от Фонда возможно только при наличии разработанной проектной документации, кроме того, такое мероприятие по модернизации должно быть предусмотрено схемами теплоснабжения или водоснабжения и водоотведения.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Фонд не только софинансирует проекты, он также оказывает всестороннюю консультационную поддержку регионам и контролирует реализацию проектов на всех этапах - вплоть до достижения ими заявленных целевых показателей.

Многие регионы высоко оценили комплексную поддержку госкорпорации - как информационно-консультативную, так и финансовую (см. «Только цифры»). Результаты выглядят внушительно, но это всего лишь капля в море по сравнению с потребностями отрасли! А это значит, что программу Фонда ЖКХ надо не только продолжать, но и масштабировать на всю страну, на самые удаленные ее уголки, где вряд ли можно ожидать финансирования инфраструктурных проектов за счет других источников.

- Помощь соответствующим специалистам органов власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в подготовке проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, выделение необходимых финансовых средств, контроль за реализацией проектов на всех стадиях вплоть до достижения заявленных целевых показателей - вот основные три ключевые составляющие работы Фонда ЖКХ, способные обеспечить улучшение качества коммунальной инфраструктуры и высокую эффективность использования бюджетных средств. Но главное - это, безусловно, то, что такая поддержка позволяет обеспечить равное качество коммунальных услуг для граждан как больших, так и малых городов при сохранении доступности цен на коммунальные услуги, - резюмировала заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк.

ПРОЕКТЫ МАСШТАБНЫЕ

Республика Башкортостан не первый год сотрудничает с госкорпорацией. С 2016 по 2018 год в Туймазинском районе реконструировали четыре котельные, общая стоимость работ превысила 484 млн рублей, в том числе средства Фонда - более 290 млн рублей. Теперь источники тепла работают надежно и рентабельно.

Школа в поселке Маслянино Новосибирской области. Коммунальное оборудование - хоть экскурсии води! Фото: Фонд ЖКХ

В 2019 году Фонд одобрил еще три заявки от Башкирии в сфере водоотведения. До конца 2022 года планируется построить и реконструировать очистные сооружения канализации в Ишимбайском, Белорецком и Абзелиловском районах республики на сумму более 1,8 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда - свыше 553 млн рублей, что позволит существенно улучшить экологическую ситуацию.

- Проекты масштабные. В одиночку справиться с таким объемом затрат трудно, поэтому, конечно, поддержка Фонда для нас очень важна. Наша главная задача - создать максимально комфортные условия проживания для людей, и с помощью Фонда, уверен, у нас все получится, - отметил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр ЖКХ Борис Беляев.

Сложно переоценить и значение модернизации систем теплоснабжения для сибирских регионов. В Новосибирской области первые проекты с участием Фонда были реализованы в городе Обь и рабочем поселке Маслянино, которые в 2017 году получили новые газовые котельные и сети теплоснабжения. Сейчас идет реализация проектов в городе Черепаново, в котором проживает почти 20 тысяч человек: типичный райцентр, 13 котельных работают с трудом - износ достигает 98%, а тепловых сетей - 88%.

Котельная в городе Обь Новосибирской области. Было. Фото: Фонд ЖКХ

- Было понятно, что локальными ремонтами проблем не решить. Необходима комплексная модернизация всей системы теплоснабжения города. Расчеты показали, что ее стоимость - 741 млн рублей. Деньги немаленькие как для городского, так и для областного бюджета, - пояснил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. - Выходом из положения стала поддержка Фонда ЖКХ. Средства господдержки составили 60%, по 20% вложат свои средства областной бюджет и частные инвесторы, которые будут управлять объектами теплоснабжения после модернизации на условиях концессии. До начала отопительного периода 2020 года будет построено 8 новых и модернизирована одна существующая газовая котельная тепловой мощностью 40 МВт, а также 14,6 км тепловых сетей.

Котельная в городе Обь Новосибирской области. Стало. Фото: Фонд ЖКХ

Оформить заявку на финансирование за счет средств Фонда ЖКХ в целом не сложнее, чем собрать типовые документы для привлечения кредита.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году - первом квартале 2020 года Фонд ЖКХ одобрил заявки от 15 регионов на поддержку инвестпроектов на условиях софинансирования в коммунальной сфере.

В 34 средних и малых населенных пунктах, в которых проживает свыше 1,48 миллиона человек, с участием Фонда планируется построить и модернизировать 48 объектов коммунальной инфраструктуры и 146 км сетей.

На проекты будет направлено почти 10 млрд рублей, из которых более 5 млрд рублей - средства Фонда ЖКХ, остальные - за счет бюджетов регионов и городов (около 2,4 млрд рублей) и средства инвесторов (почти 2,5 млрд рублей).