В Германии после тестирования выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа

Немецкие вирусологи подвергли массовому тестированию жителей коммуны Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, одой из главных эпидемзон коронавируса в ФРГ. И пришли к неожиданным выводам. Оказывается, реально переболели «короной» куда больше человек, нежели то отражает статистика, — просто многие перенесли «чуму-2020» бессимптомно. С учётом этих «незаметных больных» реальная летальность COVID-19 составляет лишь 0,37% — хотя официальные данные по ФРГ оперируют цифрой в 1,98%, то есть почти в пять раз выше.

Но в таком случае получается, что летальность «ковида» даже ниже, чем у обычного сезонного гриппа (1% и менее). Почему же, вопреки новым данным, вирус по-прежнему считается крайне опасным? Об этом «КП» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета — Александра Федулова:

- Рост заболеваемости, прежде всего, зависит от мер по борьбе с эпидемией или их отсутствием. А летальность (процент пациентов, умерших от этой болезни) определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе.

Например, в Великобритании, которая сперва отказывалась вводить карантин, летальность составляет порядка 13%; в Швеции, где вопреки всему миру до сих пор применяется аналогичный сценарий, — 10%. В России, которая ввела блокаду, ещё когда больных было очень мало, — летальность менее 1%.

Возникает вопрос: но если у «ковида» летальность сравнима с обычным гриппом, то почему он, коронавирус, считается таким страшным?

Во-первых, ключевой показатель опасности любой инфекции — это репродуктивное число: сколько человек, не имеющих иммунитета, в среднем может заразить носитель вируса на инкубационной стадии. Для COVID-19 этот показатель, предположительно, составляет от 2-2,5 — что выше, чем у сезонного гриппа.

Во-вторых, основной способ борьбы с сезонным гриппом — вакцинация и карантин (например, в школах). Очевидно, что сейчас в случае с новым коронавирусом применим только последний вариант — что, опять-таки, делает его более опасным из-за невозможности противостоять другими методами. Это и отличает «ковоид» от сезонного гриппа, — поясняет эксперт.

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