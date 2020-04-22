Шойгу посетил Главный храм Вооруженных Сил России

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал отделку Главного храма Вооруженных Сил России, чей православный крест возвысился над подмосковным парком «Патриот». Откроют его, как и планировалось к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для этого строители, художники, мастера-мозаичисты, монтажники – все, кто участвует в создании храма работали в несколько смен, в круглосуточном режиме. Храм Победы и музей «Дорога памяти» будут готовы к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Министр осмотрел нижний (малый) храм, который готов уже полностью: отделка в нем выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, а при изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Шойгу обсудил с главным архитектором, художниками и скульпторами проводимые работы по художественно-архитектурному убранству верхнего храма. В настоящее время работа мастеров практически завершена. Впервые в истории центральная апсида, посвященная Воскресению Христову, выполнена в виде металлического рельефа. Уникальная отделка храма, икона и иконостас созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Уникальны и своды Храма Победы. Они собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории нашей страны. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма – самое большое изображение лика Христа выполненное в мозаике.

Министр обороны также прошел по уникальному музейному комплексу «Дорога Памяти». В нем размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных Сил России. Протяженность мемориальной галереи «Дорога памяти» 1418 шагов, что равняется 1418 дням Великой отечественной войны.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Центральное место в музее занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». Посетитель храма сможет найти в цифровом хранилище и вывести на экран фотографии своих дедушек и бабушек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, показать своим детям и внукам наградные документы героев. Для этого надо добавить информацию и фотографии ваших родственников на странице.

С паперти святилища министр ознакомился с музеем под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. На передовой, которая заканчивается у подножия храма, горели подбитые немецкие танки. Настоящие. Воссоздавали поле битвы по архивным снимкам. Именно в этой местности были остановлены армии фашистской Германии, и началось победоносное контрнаступление советских войск.