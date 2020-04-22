У 70-летнего Ричарда Гира родился третий ребенок

Ричард Гир стал отцом в третий раз: у голливудского актера и его жены Алехандры Сильвы родился сын. О счастливом событии супруги умолчали, не желая привлекать внимания публики и прессы. И растили бы себе младенца и дальше в тишине и спокойствии, если бы друг семьи не проболтался об этой новости испанскому журналу «HOLA!». По словам источника, 70-летний Ричард и 37-летняя Алехандра вместе с новорожденным малышом сейчас живут на принадлежащем им ранчо в Паунд-Ридже неподалеку от Нью-Йорка.

У Гира и Сильвы уже растет еще один общий сын – годовалый Александр. Кроме того, них есть сыновья от предыдущих браков. У Ричарда - 20-летний Гомер, которого ему родила актриса Кэри Ловелл, а у Сильвы - 7-летний Альберт от бывшего мужа, американского миллиардера Говинда Фридланда.

Ричард и Алехандра Сильва поженились в мае 2018 года в Нью-Йорке. Пара начала встречаться в 2014 году в Италии. Гир тогда уже подал на развод с Кэри Лоуэлл, и приехал на отдых в Европу, чтобы развеяться. Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано - "Виллой Тревиль", где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости. При этом Алехандра знала Ричарда и раньше - Гир был знаком с семьей Сильвы и ее отцом, бывшим вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвой.

Супруги ведут уединенный образ жизни и не любят светиться на публике.Фото: EAST NEWS

Алехандра тогда была замужем за наследником геологоразведочного концерна Ivanhoe Mines (состояние Говинда Фридланда оценивается в 1,8 млрд. долларов). Но ее брак уже трещал по швам. Как рассказывал Ричард в одном из интервью, он каждый день посылал Алехандре цветы, пока она не согласилась стать его женой. Но для этого Гиру еще надо было развестись: его бракоразводный процесс с Кэри Ловелл закончился только в 2016 году.

Кэри Ловелл и Ричард Рир были женаты с 2002 года, а до этого встречались еще семь лет. Он тогда был романтическим красавцем, героем фильма «Красотка». А она – девушкой Джеймса Бонда, снявшейся в одной из серий о приключениях агента 007. Говорят, их брак разрушила дружба Гира с Далай-ламой. Актер увлекся буддизмом и променял шумные голливудские вечеринки на тихие медитации. Новая избранница актера разделяет его убеждения, Алехандра – тоже буддистка. Кроме того, она пишет колонки для разных изданий, борется за права женщин и активно занимается благотворительностью, учредив фонд в пользу бездомных.