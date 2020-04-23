Новые случаи заражения коронавирусом в России на 23 апреля 2020: 4 774 заболевших за сутки

В течение минувших суток российские медики подтвердили диагноз коронавирус у 4774 человек в 81 регионе.

«47,8% из них не имели клинических проявлений болезни», - заявили в федеральном Оперативном штабе по коронавирусу.

В десятке регионов с самым большим количеством зараженных, выявленных за последние 24 часа, - Москва (1959 новых случая COVID-2019), Московская область (688), Санкт-Петербург (191), Мурманская область (97), Ямало-Ненецкий Автономный округ (94), Нижегородская область (73), Ростовская область (71), Ярославская область (65), Брянская область (60), Краснодарский край (58).

При этом стоит отметить, что по стране число инфицированных коронавирусом снижается уже третьи сутки подряд. Наибольшее количество положительных тестов на COVID-2019 специалисты отмечали 19 апреля: 6060. 21 апреля выявили 5642 случая коронавирусной инфекции, 22-го - 5236, сегодня - 4774. В Москве количество выявленных за сутки заболевших снизилось на 20%.

За сутки больницы выписали 471 пациента. Всего по стране от коронавируса вылечились уже более 4,8 тысяч человек.

«Также за сутки зафиксировано 42 летальных случая: 27 в Москве, 3 в Санкт-Петербурге, 3 в Краснодарском крае, 3 в Красноярском крае, 1 в Брянской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пермском крае, 1 в Республике Ингушетия, 1 в Тульской области, 1 в Ярославской области», - сообщили в Оперативном штабе.

Таким образом, число скончавшихся за время эпидемии достигло 555.

«Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах».