Коронавирус в США, последние новости на 23 апреля 2020: Трамп запретил мигрантам въезд в страну

Последние новости о коронавирусе в США на 23 апреля 2020 года таковы: общее число случаев заболевания достигло 842 629, 46 784 человека скончались от COVID-19, а выздоровел - 76 601 человек.

Пока число зараженных растет. В штатах введен режим ЧС, установлены ограничительные меры - это и соблюдение социальной дистанции, и ношение медицинских масок в общественных местах.

В стране есть проблемы со средствами защиты от вирусов, так как почти весь запас из Национального резерва закончился. Антисептик теперь производят даже на некоторых фабриках по изготовлению алкоголя. Также власти США заказали более 100 тысяч аппаратов ИВЛ, но они будут готовы только летом.

В Нью-Йорке от инфекции скончались уже 15 074 человека. В медицинских учреждениях не хватает мест для зараженных, их размещают в полевых госпиталях и в кафедральном соборе. Группа местных жителей недавно даже подала коллективный иск в суд на ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Они считают, что такой ситуации в городе можно было бы избежать, если бы еще на начальной стадии распространения инфекции в Нью-Йорке ввели строгие ограничительные меры.

Если говорить о последних новостях на 23 апреля 2020 года о коронавирусе в США, Дональд Трамп запретил мигрантам въезд на территорию страны. Ограничение будет действовать в течение 60 дней. Белый дом отметил, что это решение позволит гражданам США быть первыми в очереди на рабочие места после кризиса.