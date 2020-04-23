В Люберцах медсестра зарезала 53-летнего мужчину

Ночью 22 апреля из квартиры, где проживала медсестра, в течение нескольких часов доносились крики, было слышно, что люди ссорятся. Некоторые соседи стали стучать по батарее, чтобы утихомирить шумных квартирантов. Около трех часов ночи жильцы дома услышали пронзительный стон: терпение лопнуло, и соседи вызвали полицию. Прибывший на место наряд долго не мог попасть в указанную квартиру, но когда все же удалось проникнуть, то они увидели на полу мужчину, который сильно истек кровью.

- В 3:01, в Люберцах, по улице Калинина, был обнаружен труп 57-летнего мужчины с колото-резаной раной в области грудной клетки. В квартире также находилась 48-летняя женщина, которая оказалась медсестрой столичной больницы. Сотрудники СК установили, что женщина причинила смертельное ранение своему мужчине в ходе ссоры. Сейчас она доставлена в один из отделов, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, к приезду полиции и скорой мужчина был мертв уже 20 минут. Сожительница сидела недалеко от тела в шоковом состоянии. У женщины руки были в крови, а сама она поначалу не могла сказать ни слова о случившемся.