2020-04-23T11:34:39+03:00
Политика

Путин обсудит поддержку бизнеса с главами российских банков 23 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

На рабочей встрече обсудят меры, которые помогут компаниям и предпринимателям, пострадавшим от коронавируса [видеотрансляция]
Ксения АНУФРИЕВА
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Российский президент Владимир Путин в четверг, 23 апреля, проведет рабочую встречу в режиме видеоконференции с руководителями банковский организации государства.Российский президент Владимир Путин в четверг, 23 апреля, проведет рабочую встречу в режиме видеоконференции с руководителями банковский организации государства.Фото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в четверг, 23 апреля, проведет рабочую встречу в режиме видеоконференции с руководителями банковских организаций государства.

Главы банков обсудят с президентом новые антикризисные меры поддержки бизнеса, которые должны помочь российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции и ограничительных мероприятий. "Комсомольская правда" будет вести видеотрансляцию этого события. Ожидаемое время начала - 13:00 (мск).

Путин обсудит поддержку бизнеса с главами российских банков 23 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция.Владимир Путин с главами российских банков провел совещание о поддержке бизнеса во время коронавируса

Ранее сайт kp.ru сообщал, какие меры поддержки бизнеса в сложившихся эпидемиологических условиях действуют в настоящее время в российской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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