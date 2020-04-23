Российский президент Владимир Путин в четверг, 23 апреля, проведет рабочую встречу в режиме видеоконференции с руководителями банковских организаций государства.

Главы банков обсудят с президентом новые антикризисные меры поддержки бизнеса, которые должны помочь российским компаниям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции и ограничительных мероприятий. "Комсомольская правда" будет вести видеотрансляцию этого события. Ожидаемое время начала - 13:00 (мск).

Путин обсудит поддержку бизнеса с главами российских банков 23 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция.Владимир Путин с главами российских банков провел совещание о поддержке бизнеса во время коронавируса

Ранее сайт kp.ru сообщал, какие меры поддержки бизнеса в сложившихся эпидемиологических условиях действуют в настоящее время в российской столице.