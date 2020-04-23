Топ-5 правильных закусок под коньяк

Специалисты ломают копья, предлагая одно и отрицая другое. Кто-то уверен, что коньяк хорош только сам по себе и вообще не нуждается в сопровождении. Кто-то выступает за классическое трио «коньяк, сигары и кофе». Но в одном единодушны все — с лимоном пить коньяк ни в коем случае не нужно. Вопреки русской традиции, лимон — самое плохое сопровождение для коньяка, он не дает напитку раскрыться и практически убивает его вкус. Ну а вот топ лучших закусок, которые советуют профессионалы:

№5 Копченый лосось

Вообще к коньяку прекрасно подходит и рыба, и икра, и морепродукты. Но подкопченый лосось — одно из самых удачных сочетаний. Достаточно жирный, нежный, с тонким ароматом и нотками копчения, лосось сглаживает излишнюю резкость молодого коньяка и подчеркивает мягкость зрелого.

№4 Сыр с плесенью

Голубой сыр с благородной плесенью подойдет и к молодому, и к выдержанному коньяку. Вкус лесных орехов и сложный аромат сыра создают идеальный баланс с коньяком. И не думайте о «запрещенке»: сыры типа рокфора, дорблю или горгонзолы уже давно делают у нас.

№3 Хамон

Сыровяленый свиной окорок (и совсем необязательно испанский) — великолепное сопровождение для любого коньяка. Вкус вяленого мяса часто называют отдельным вкусом «умами», то есть вкусом, дарящим особое наслаждение. Если коньяк подается на аперитив, то хамон с деревенским хлебом подойдет как нельзя лучше.

№2 Шоколад

Темный или молочный, шоколад составляет идеальную пару с коньком. Некоторые гурманы настаивают исключительно на горьком шоколаде, кто-то предпочитает шоколадный фондан или трюфели из черного шоколада. На самом деле шоколад подойдет любой, но чем коньяк старше, тем вкус шоколада должен быть мягче.

№1. Персик

Неожиданно! Но в Крыму, где в Коктебеле производится старейший российский коньяк, считается, что самая лучшая закуска, наиболее гармонирующая с коньяком – это именно крымский персик. И так думают не только в Крыму! Вообще считается, что к коньяку хорошо подходят именно местные фрукты, выросшие в том же регионе, где сделан коньяк. И они обязательно должны быть сладкими, как персик!