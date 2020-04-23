2020-04-23T13:40:28+03:00
Спорт

«Спартак» и «Зенит» готовы отдать свои стадионы врачам

Футбольные арены могут быть переоборудованы для больных коронавирусом
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Футбольные арены могут быть переоборудованы для больных коронавирусомФутбольные арены могут быть переоборудованы для больных коронавирусомФото: Иван ВИСЛОВ
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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что 45-тысячная «Открытие Арена» готова предоставить свои мощности для борьбы с пандемией. Удобно расположенный стадион имеет развитую инфраструктуру и может быть использован медиками в различных направлениях. А вскоре в официальном Твиттере «Открытие Арены» появилась запись.

«Мы вас ждём. Мы всегда готовы! А пока, пожалуйста, оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!».

Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который подтвердил эту информацию, и выразил надежду, что до этого все же не дойдет.

- За подробностями обращайтесь к менеджерам, - сказал Леонид Арнольдович.

Подробностей в общем-то немного. А появилось это заявление после того, как два дня назад свой стадион под борьбу с коронавирусом выразил готовность отдать «Зенит». При этом руководители клуба сообщили, что городские власти с подобной просьбой не обращались, а также выразили надежду, что переоборудовать 60-тысячный стадион не придется.

Мы тоже на это надеемся. Ведь в разгар пандемии во многих странах именно стадионы пришли на помощь медикам. Где-то, как на мадридском «Сантьягу Бернабеу» устроили склад медикаментов, на аренах в Англии проходили тренировки медсестер, а в Италии Бразилии были развернуты временные госпитали. Но с каждым днем стадионов, которые используются для борьбы с коронавирусом, становится все меньше.

Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU

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