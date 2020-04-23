«Новый гардероб Пугачевой»: кольцо по стоимости квартиры в Москве и ботфорты за 100 тысяч

Последние десять лет с Аллой Пугачевой работал стилист Алишер. Именно он переодел Примадонну из просторных балахонов в приталенные наряды. Но последний год звезда обходится без личного стилиста, выбирает наряды и украшения сама.

Как ей это удаётся, оценил наш эксперт, дизайнер Элина Воронцова.

maxgalkinru Аллочка с Гарюшей #алла #гарригалкин

«Дама в красном»

Алла Борисовна очень любит вещи свободного кроя, открывающие ее стройные ножки. На этот раз Примадонна решила подчеркнуть плюсы своей фигуры благодаря алому пальто. Эта модель, скорее всего, выполнена на заказ и очень идет певице, подчеркивая темперамент ее натуры. Стоимость определить сложно, так как многие почтут за счастье «шить для Пугачевой».

А вот ботильоны от Valentino за 70 тысяч рублей вполне можно отметить. Так же, как и укладку Аллы Борисовны. Дива редко радует общественность прическами а-ля «конский хвост». А зря! Ей очень идет.

maxgalkinru Поход в кино #семья

«Семейный выход»

Еще одна вариация на тему «конского хвоста» от Аллы Борисовна, и опять много красного цвета. Судите сами: очки , кольцо, маникюр и кофта. Примадонна явно пребывает в любви. Впрочем, это неудивительно, рядом муж и дети. Красный ансамбль разбавляет модная минувшей зимой джинсовка на меху. Очень теплая и стильная. Цены за такую модель варьируются от 20 до 100 тысяч рублей. И светлые джинсы, опять же подчеркивающие красоту ног певицы.

maxgalkinru Наряд именинницы

«Наряд именинницы»

Недавно Пугачевой исполнился 71 год. Алла Борисовна в свой день рождения выглядела на пять с плюсом: стройная, молодая, счастливая. Эффектное синее платье в цветочек добавляет молодости и легкости в образ звезды. И телесные «Лабутены» тысяч за 100 подчеркивают статус певицы. Ничего лишнего. Но смотрится очень эффектно. Браво!

alla_orfey Три грации

«Три грации»

Алла Борисовна умопомрачительна в черном платье и лаковых ботфортах от Gucci стоимостью около 100 тысяч рублей. А какие ножки. Не каждая дама за 50 может себе позволить носить такие и не выглядеть смешно. Пугачевой это удается. И кстати, ее подруги тоже не обделены красивыми ногами.

alla_orfey С Днём Рождения,Саша!!!#Буйнов#юбилей#мы ещё гульнем!

«Фото с бывшим»

Известно, что Алла Борисовна умеет не только классно петь, но и дружить. Со многими представителями нашего шоу-бизнеса она общается не то что годами, а целыми десятилетиями. Одними из таких друзей являются певец Александр Буйнов (бывший бойфренд Аллы Борисовны, который до сих пор вспоминает о романе с артисткой) и дизайнер Игорь Гуляев.

Последний также с большим удовольствием в последнее время одевает Примадонну. Не бесплатно! Гуляев рассказывал, что Алла Пугачева настаивает, что все его наряды для неё будут с ее стороны исправно оплачены. Например, вот эта розовая нежная кофта на Примадонна — его рук дело. Отмечу, что вещи от Игоря Гуляева отнюдь не дешевы. Например, блузка может обойтись тысяч в 35. А цена костюма доходит до 200 тысяч. Впрочем, это неудивительно, у Гуляева одевается весь российский бомонд.

«Сумка-ракушка»

Алла Борисовна никогда не прочь зажечь новые звезды. Причем как на музыкальном, так и на модном Олимпе. С ее легкой руки обрела популярность певица Любаша, Ирсон Кудикова, Сергей Зверев... Нарицательным стал балахон а-ля Пугачева, сшитый сначала Вячеславом Зайцевым, а потом подхваченный и многими другими дизайнерами. Сейчас Алла Борисовна обратила внимание на дизайнера сумок Диану Ульянову. Девушка шьет аксессуары из натуральной кожи. Средняя цена изделия около 20 тысяч. Выглядит и правда очень впечатляюще, напоминает ракушку.

alla_orfey Куда бы рвануть пока дети спят,а муж на работе?

«Королева положения»

Черный смокинг, шляпка и обилие золота — Алла Борисовна выглядит как настоящая глава бизнес-империи времен «сухого закона». Стильно и опасно. То, что в данный момент певица облачена в вещи от итальянских дизайнеров, только усиливает это впечатление. Впрочем, как и игривая надпись: «Куда бы рвануть?»

Изумительно, что несмотря на годы Алла Борисовна умудряется оставаться такой юморной и задорной. Это по истине редкие качества. Ну и, конечно, давайте обсудим украшения. На руках у певицы кольца Graff стоимостью как квартира в Москве. На шее интересные украшения из золота необычной формы от молодых дизайнеров.

alla_orfey А жизнь продолжается. Живем дальше.

«Звезда на удаленке»

Домашний образ Пугачевой. Легкий горчичный комбинезон интересного кроя и белая футболка. Выглядит стильно и интересно. А по факту, скорее всего, еще и очень удобно. Вот в таком наряде Алла Борисовна рассекает по своему замку в деревне Грязь в период пандемии. Скорее всего, комбинезон сшит на заказ. В магазине такое не часто встретишь.

Также отмечу, что в подобных вещах очень любит щеголять подопечная Аллы Борисовны, поэт-песенник и певица Любаша.

Резюмируя, хочу заметить, что и без армии стилистов Алла Борисовна прекрасно чувствует себя на волне моды. В 71 год она не боится экспериментов и выглядит весьма элегантно.